El Llagostera no té pressa per trobar el central i l'extrem que necessita

n Després de les arribades de Chica (lliure després d'acabar contra amb el Valladolid) i Gavilán (Eldenc), el Llagostera continua regirant el mercat per a trobar les peces que li manquen per a tancar la plantilla: un central i un extrem esquerrà. Amb Chica i Gavilán al sarró, el club no té pressa per tancar les següents incorporacions i probablement aposti per esperar als darrers dies del termini per moure's. A més a més, es preveuen sortides a la plantilla que s'afegeixin a les de Cano i Shaffa.