El Saragossa ultima el fitxatge del central de l'Osca Jesús Valentín

n El Girona es retrobarà diumenge a La Romareda amb uns quants vells coneguts que en els últims anys han defensat els interessos blanc-i-vermells com Jordi Xumetra, Raül Agné, Rodri o Narcís Julià. Precisament, el director esportiu dels aragonesos treballa aquests dies per fer els retocs necessaris per tal que la plantilla augmenti les seves prestacions a la segona volta. Julià, d'acord amb Agné, vol un fitxatge per línia i confia tenir-ne algun de lligat per rebre el seu exequip. En aquest sentit, ahir al vespre va transcendir que el Saragossa estaria ultimant el fitxatge del central canari de l'Osca, Jesús Valentín. L'operació comportaria una contraprestació econòmica en forma de traspàs. En cas que es concreti el fitxatge, Valentín podria debutar com a titular contra el Girona ocupant la baixa per sanció de Marcelo Silva.

A més a més, els aragonesos també han apostat fort per Chuli (Almeria), un jugador pel qual també s'hauria interessat el Girona. El davanter andalús no té minuts a l'Almeria i aquesta setmana decidirà entre les ofertes que ha rebut (Saragossa, Tenerife, Mallorca i Girona, entre d'altres). El club aragonès està pendent també de les possibles sortides de Juan Muñoz o Erik Morán.