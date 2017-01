El CEB Girona i l'Adepaf de Figueres tanquen el Torneig d'Any Nou amb victòria

El pavelló Ramon Sitjà ha sigut l'escenari aquest matí dels darrers partits del Torneig d'Any nou de bàsquet per a cadets de primer any que organitza el CEB Girona. El Cornellà ha acabat proclamant-se campió gràcies a la seva victòria en la final contra el Vic (70-66) en un partit molt emocionant que no s'ha decidit fins els darrers instants.

La representació gironina estava formada pels amfitrions i l'Adepaf. Tots dos equips han guanyat els seus últims partits i, d'aquesta manera, el CEB Girona ha quedat setè i els empordanesos, novens. L'equip local s'ha desfet del Tarragona (57-51), mentre que el figuerenc ha sigut molt superior al Lleida (33-68).