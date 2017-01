Luis Enrique: "El trident ha tornat millor de com se n'havia anat"

Luis Enrique: "El trident ha tornat millor de com se n'havia anat" Alejandro Garcia

L'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha assegurat que l'argentí Lionel Messi, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Neymar da Silva han tornat de les vacances "millor de com se n'havien anat".

El preparador asturià comptarà amb els tres davanters per enfrontar-se demà (21.15 hores) a San Mamés a l'Athletic Club, malgrat que van gaudir d'uns dies més de vacances que la resta dels seus companys.

"Estic gratament impressionat (amb el seu nivell de forma), han tornat millor del que se n'havien anat i estic content que hagin pogut gaudir en família", ha explicat el tècnic del primer equip blaugrana.

Sobre la visita a San Mamés, ha alertat del nivell de l'Athletic Club, al qual ha definit com "un equip molt valent, que no té por d'arriscar".

"No crec que l'Athletic canviï demà la seva manera de defensar", ha afegit.

També ha elogiat l'entrenador blanc-i-vermell, Ernesto Valverde, qui en les últimes setmanes se l'ha vinculat com a possible relleu de Luis Enrique, en cas que el tècnic blaugrana no renovi al terme de la present temporada.

"Serà potser l'entrenador contra el que més vegades m'he enfrontat des que sóc tècnic. És un dels entrenadors amb més nivell del futbol espanyol", ha afegit.

Precisament, preguntat pel seu futur, Luis Enrique prefereix pensar exclusivament en el present: "Si alguna cosa he après en el món del futbol és que el futur no existeix. És molt millor centrar-se en el present i gaudir el dia a dia".

Una de les decisions que el tècnic haurà de prendre en les pròximes hores és qui rellevarà al porter Jasper Cillesen, que pateix una lesió muscular, en el partit de demà contra l'Athletic Club.

Ha admès Luis Enrique que ja té decidit el porter que jugarà a San Mamés d'inici, si bé no ha volgut donar pistes sobre si l'elegit serà l'alemany Marc-André ter Stegen, habitual a la Lliga i la Lliga de Campions, o Jordi Masip.

"Tots els meus jugadors estan preparats per competir", ha recordat el tècnic blaugrana, qui ha deixat clar que en els pròxims mesos aplicarà rotacions amb vista a un calendari exigent en cas que se superin les pròximes eliminatòries de la Copa del Rei.

"La possibilitat de jugar dinou partits en dos mesos seria una grandíssima notícia i per a això necessites un bloc, perquè sempre hi ha lesions i sancions. Necessitem un bon bloc, tenir molts recursos i saber utilitzar-los", ha afegit.

En qualsevol cas, ha puntualitzat que no analitza "les competicions com ens separats" i ha insistit que les alineacions les pensa en funció del que considera que sigui millor "pel tipus de rival i per la càrrega de minuts".

Finalment, en ser preguntat per la possibilitat que el club es reforci aquest gener amb alguna incorporació, el tècnic blaugrana ha respost que sempre "cal estar oberts" a aquesta possibilitat, si bé ha reconegut que el mercat d'hivern "és complicat".