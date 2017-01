Doble jornada de treball i la tradicional visita a l'hospital Josep Trueta

Com és tradició per aquestes dates, una representació del Girona, formada pel president, membres de la directiva i futbolistes de la primera plantilla, va deixar-se caure ahir per la planta de Pediatria de l'hospital Josep Trueta de la ciutat. Allà, es va visitar els nens i nenes que hi estan ingressats. Fotografies, regals i un munt de somriures i sorpreses van monopolitzar l'estona que jugadors i directius van dedicar als més menuts.

Tot plegat va servir com a incís per a una jornada d'allò més atapeïda per a la plantilla. Doble jornada de treball per seguir preparant el primer partit de l'any, aquest diumenge a Saragossa. L'equip es va exercitar al matí al Top Ten de Blanes i a la tarda treball al gimnàs de Montilivi.