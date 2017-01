L'Espanyol intentarà esborrar el seu final del 2016 contra el Deportivo

L'Espanyol esperar iniciar el nou any amb una victòria contra el Deportivo, aquest divendres a Cornellà-el Prat, i oblidar les últimes relliscades amb les quals va acabar el 2016, la derrota en el derbi contra el Barcelona i l'eliminació de la Copa del Rei a mans de l'Alcorcón.

La llista de convocats, de 19 jugadors, per al partit front als gallecs ve carregada de novetats. L'entrenador, Quique Sánchez Flores, no compta amb el porter Diego López, el lateral dret Javi López, el lateral esquerre Rubén Duarte, el davanter Álvaro Vázquez i el migcampista senegalès Pape Diop.

De la seva banda, són alta en els plans del tècnic el migcampista Víctor Sánchez, l'extrem paraguaià Hernán Pérez, el migcampista Salva Sevilla, el lateral esquerre Víctor Álvarez i els futbolistes del filial Andrés Prieto i Marc Navarro. En total, juntament amb Marc Roca i Aarón, són cinc jugadors amb fitxa del B a la llista.

És per això que l'onze inicial de l'Espanyol per a aquest compromís presentarà diverses modificacions, començant pel porter Roberto. El cos tècnic, de tota manera, no preveu modificar la personalitat del seu futbol per a aquest compromís. Mantenir la solidesa enrere i la velocitat i intensitat a dalt són apostes innegociables.

Els precedents entre aquests dos equips són clarament favorables a l'Espanyol quant actua com a local. En les últimes set visites del Deportivo al feu blanc-i-blau, el balanç per als blanc-i-blaus és de sis victòries i un empat. L'afició perica confia a presenciar la millor versió del seu equip.

El Deportivo, mentrestant, haurà de recuperar-se de l'esforç de dimarts passat a la Copa del Rei contra l'Alabès (2-2), afronta el primer partit de Lliga de l'any 2017, aquest divendres contra l'Espanyol a Cornellà-el Prat, amb un repte vell, el de guanyar a domicili, cosa que se li ha resistit aquesta temporada.

El conjunt corunyès ha disputat vuit partits com a visitant amb un balanç de tres empats i cinc derrotes, tres punts de vint-i-quatre possibles.

Els jugadors de Gaizka Garitano pretenen donar continuïtat contra l'Espanyol a la bona dinàmica amb la qual van acabar el 2016 i que els va permetre arribar a la parada de Nadal amb quatre punts de renda sobre els llocs de descens, a sis del conjunt català.

Després de les vacances, els deportivistes van haver de refer-se d'un 0-2 contra l'Alabès en els últims vint minuts del partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei per arribar amb vida al partit de tornada la setmana que ve a Mendizorroza.

La reacció final dels corunyesos a la Copa els ha insuflat ànim per al partit de Lliga contra el Barcelona, on Garitano haurà de dosificar esforços perquè compta amb una plantilla curta a l'espera que arribin fitxatges.

El Deportivo viatjarà a Catalunya el mateix dia del partit i està pendent de l'evolució de l'internacional romanès Florin Andone, el seu màxim golejador, que arrossega molèsties, i del lateral Laureano Sanabria, 'Laure', que ultima la seva posada a punt després de dues lesions musculars.

Tornaran a l'alineació el porter polonès Przemyslaw Tyton, el brasiler Sidnei Rechel, el veterà Fernando Navarro i el brasiler Guilherme dos Santos.

Davant la baixa de Carles Gil per lesió i ja sense l'holandès Ryan Babel a la plantilla, el fet més probable és que repeteixin a l'onze el portuguès Bruno Gama i el colombià Marlos Moreno, llevat que Garitano opti per un lateral com a extrem, el portuguès Luis Carlos Correia, 'Luisinho', mentre que la punta d'atac dependrà d'Andone.

Alineacions probables:

RCD Espanyol: Roberto; Víctor Sánchez, David López, Diego Reyes, Aarón; Javi Fuego, Jurado; Hernán Pérez, Reyes, Piatti i Gerard Moreno.

Deportivo: Tyton; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro; Borges, Guilherme; Bruno Gama, Çolak, Marlos Moreno o Luisinho; i Florin Andone.

Estadi: Cornellà-el Prat. 20.45 hores.

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea (comitè basc).

Llocs: Espanyol (9o. 22 punts). Deportivo (15o. 16 punts).

La clau: El Deportivo suma sis derrotes i un empat en les seves últimes visites a l'estadi blanc-i-blau.

La dada: Cinc futbolistes del filial en la convocatòria de Quique Sánchez Flores. Aarón, Roca, Melendo, Andrés i Navarro.

La frase: Piatti. "Volem donar una alegria a la nostra afició".

L'entorn: L'afició perica espera una victòria del seu equip després d'un final del 2016 amb dues ensopegades doloroses.