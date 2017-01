El Madrid es guanya el bitllet

El colombià James Rodríguez va tornar a reivindicar la seva figura amb un doblet i una actuació completa per liderar la plàcida victòria del Reial Madrid contra el Sevilla que el deixa amb un peu i mig als quarts de final de la Copa del Rei. Al mateix temps, el rècord de Zinedine Zidane s'amplia a 38 partits sense conèixer la derrota, amb la qual cosa dissabte davant el Granada pot igualar el Barça de Luis Enrique Martínez.

James i un altre nodrit grup de jugadors van demostrar que Zidane pot comptar amb ells i que ofereixen garanties plenes, guiats per la batuta al mig del camp de Kroos i Modric. L'estrena de 2017 al Bernabéu no va poder ser més prometedora per al Madrid i decebedora per al quadre andalús, que queda abocat a l'heroica si vol seguir al torneig del KO. La profunditat de la plantilla blanca va sortir de nou a escena. El Madrid no va notar gens ni mica les baixes que tenia per al partit. En canvi, la innovació de Sampaoli de jugar sense davanter centre i enfortir el mig del camp va fer figa. La pressió alta del Madrid unida a un actitud massa contemplativa en el quadre sevillà va concedir el comandament autoritari als homes de Zinedine Zidane, que als dos minuts ja van tenir una gran ocasió de Morata. James Rodríguez va obrir el marcador abans del quart d'hora amb un gran gol després d'una pèrdua de N'Zonzi.

Amb el Sevilla com una ànima en pena, sense defensar ni atacar, desapareguts Nasri i Ganso, la piconadora madridista va ser imparable i va fregar la golejada. Una mitja xilena de Modric i una rematada sense parar de Marcelo van ser l'avantsala del 2-0, obra de Varane a la sortida d'un córner. Es tancava una mitja hora pletòrica. Correa i sobretot Vitolo haurien pogut posar el Sevilla al partit però Casilla ho va evitar. Abans del descans, però, un penal molt protestat a Modric el va tranformar James amb el 3-0 definitiu.

El Madrid havia fet la feina i malgrat els canvis ofensius de Sampaoli a la segona part, el Sevilla no va fer ni pessigolles a un conjunt blanc que ha començat l'any en molt bona forma. Al final del partit James va confirmar que no deixarà el Madrid aquest mes.