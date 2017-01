Un valor emergeix de l´aigua

A la mateixa hora que moltes famílies engalanen la taula per preparar el dinar de Nadal, al port de Barcelona, des de fa més de cent anys, es disputa una travessia nedant de 200 metres en aigües obertes que reuneix centenars de participants a pesar de la baixa temperatura de l'aigua. El rècord de victòries el té Dani Serra, amb 10, però des del 2014 un nedador blanenc de 19 anys, Guillem Pujol, té el repte de superar-lo. De moment ja s'ha emportat les últimes tres edicions de la prova, l'última el dia 25 passat, però els somnis d'aquest valor emergent de la natació gironina no s'acaben aquí. Aquests dies està concentrat a Sierra Nevada amb l'equip espanyol d'aigües obertes, ara que comença un nou cicle olímpic que Pujol, que ja es va quedar a prop de ser a Rio l'estiu passat, vol aprofitar per certificar el seu bitllet olímpic per a Tòquio 2020.

Iniciat en el món de la natació a Blanes i al CN Lloret, Guillem Pujol ha deixat recentment el CAR, on ha viscut els últims cinc anys, i passarà a entrenar-se al CN Mataró amb el tècnic Sergi García. El dia a dia no té secrets: 5 hores dins l'aigua més un parell o tres de preparació física. I això combinat amb els estudis de periodisme que cursa a l'UAB. Malgrat ser encara molt jove, al seu palmarés ja hi ha fites destacades com el campionat d'Europa infantil de 2013 en aigües obertes (5 quilòmetres) i el bronze en els 400 lliures, a banda d'una continuada presència en els podis dels campionats d'Espanya.

«Ara el meu objectiu és ser olímpic a Tòquio», explica el nedador gironí, que va quedar-se a les portes de Rio l'any passat. En la prova de 4x200 lliures ell tenia la cinquena millor marca espanyola i es classificaven els quatre millors. A l'hora de definir el programa que l'ha de dur a la pròxima cita olímpica, Pujol creu que podria anar-hi en 1.500 o en els 5.000 en aigües obertes. Els 10 quilòmetres, d'entrada, els descartaria perquè considera que per les seves condicions físiques resulta una distància massa llarga. Guillem Pujol fa el salt aquest any a la categoria absoluta i una de les cites marcades amb vermell al calendari de 2017 és el campionat d'Espanya d'aigües obertes que es farà al juny a Banyoles. Un bon resultat li obriria les portes del campionat del món.

Amb la retirada per motius de salut del figuerenc Hèctor Ruiz, Guillem Pujol és un dels principals valors de la natació gironina en llarga distància, al costat d'altres noms com David Granados i Oscar Saura, del CN Olot. Sobre el seu idil·li amb la Copa Nadal, Pujol explica que fa la prova «des que era petit» i recorda com el 2013, any en què va ser segon, per darrere de Dani Serra, el deu vegades campió el va animar a seguir competint. Així va guanyar les edicions de 2014, 2015 i 2016. «Encara em queda molt per atrapar el seu rècord, però ho vull intentar», assegura. De moment, abans no arriba el proper 25 de desembre, el nedador gironí té molts reptes per complir.