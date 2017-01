Victòria de prestigi contra el Nimes

El Peralada continua la seva preparació per al retorn a la competició, diumenge contra el Santfeliuenc (11:00) i ahir va superar el Nimes amb un combinat de jugadors del primer equip, el Girona, el juvenil i tres futbolistes a prova. El conjunt francès, de la Ligue 2 (Segona Divisió), va plantejar un duel intens que va ser molt equilibrat sobretot a la primera part. A la represa, els altempordanesos van ser més superiors i fins i tot haurien pogut marcar algun gol més. Al final, la diana de Konaré va desfer l'empat i donar la victòria als gironins.

El tècnic Arnau Sala va aprofitar el partit per fer proves i donar minuts a Moha i Nahuel del Girona B i Guillem del juvenil de Divisió d'Honor. Aquest últim està molt ben considerat per l'entrenador. «Ha estat espectacular. Ja fa dies que s'entrena amb nosaltres», explicava. Tots tres però, continuaran la dinàmica dels seus equips perquè Arnau no vol «desfer equips». «Els mirem amb vistes al futur i a l'any que ve», diu. També van participar al partit d'ahir el japonès Shin i els colombians Johan i Robinson. «Són jugadors molt joves que tot just porten un entrenament i un partit amb nosaltres. S'esteran un mes aquí i després decidirem», explica Arnau. El tècnic en principi vol comptar amb Clotet, Nacho Ruiz i Álamo quan es recuperin de les seves lesions però no tanca la porta a fitxatges. «És complicat però si apareix algun jugador jove amb projecció, s'intentarà».