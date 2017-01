El Barça enceta l´any adormit i cau a San Mamés

El Barça va encetar l´any mig adormit i això ho va pagar amb la primera derrota del 2017. La que va patir contra un Athletic més intens que no pas els blaugrana, que s´emportaven anit un curt però valuós avantatge de cara al duel de tornada dels vuitens de final de Copa que tots dos equips protagonitzaran la setmana vinent al Camp Nou.

Un cop de cap de San José a fora, a servei de córner, va protagonitzar al minut i mig la millor arrencada del conjunt local, que va asfixiar en moltes jugades la sortida de pilota visitant. Ho feia a partir d´un sorprenent 4-4-2, amb Williams al costat d´Aduriz i Raúl García escorat a la dreta per ajudar Bóveda i per a Iturraspe en la profunda banda esquerra blaugrana amb Jordi Alba i Neymar.

Li va donar resultat aquest canvi tàctic a Valverde, tot i que abans que es plasmés en gol el Barça va amenaçar dues vegades en els primers 20 minuts amb un xut de Messi, fora, des de la frontal i un cop de cap de Piqué, també fora, que posteriorment va ser atropellat per Iraizoz. Va ser el primer dels tres penals que es van demanar a la primera meitat. El segon, una caiguda de Raúl García en una jugada de córner en què l´àrbitre no va veure un clar cop d´Aduriz a Umtiti just a la línia de gol; i el tercer, una caiguda de Neymar davant Etxeita, ja amb 2-0 al marcador.

El més substancial, però, van ser els gols d´un Athletic que hi va anar més. El primer va ser una contra iniciada per San José que va conduir Aduriz i va rematar de cap el davanter internacional al segon pal després d´associar-se amb Raúl García, autor d´una precisa centrada al seu company. No havien passat ni tres minuts que queia el segon: Raúl, Iturraspe i Bóveda ofegaven la sortida de pilota, Aduriz servia d´esperó i Williams enviava la pilota al fons de la xarxa.

Messi dona oxigen

Pocs minuts després de tornar de vestidors, el Barcelona va trobar aire amb un cop franc de Messi que va tocar però no va poder rebutjar del tot Iraizoz, per la qual cosa la pilota va acabar entrant. L´àrbitre no va concedir el gol en primera instància, però sí posteriorment per indicació del seu auxiliar.

Va canviar aquest 2-1 l´ànim dels dos equips. Encara que l´Athletic va aguantar la decepció amb enteresa i el Barça no va millorar tant. Tot i això, el 2-2 va rondar en un xut amb efecte de Neymar que buscava l´escaire i que acabaria enviant a córner Iraizoz, i també en una passada de Suárez a Messi ja dins de l´àrea local en què es va creuar miraculosament Muniain.

Amb les expulsions de Raúl García en el minut 72 i Iturraspe al 80 que deixaven l´Athletic amb nou homes, el partit es va bolcar definitivament cap al bàndol local. Allà San José va salvar en una mateixa jugada l´empat per dues vegades, davant Messi i André Gomes.

Els de Valverde van aguantar el tipus i es van tancar a la seva àrea amb encert, salvant-se al darrer sospir quan la rematada de Messi al descompte va acabar topant amb el pal. La setmana vinent, el Camp Nou decidirà.