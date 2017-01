Dos reforços per aixecar el vol

Les flamants oficines del Llagostera van ser l'escenari ahir de la presentació dels fins ara dos únics fitxatges en aquest mercat d'hivern. El secretari tècnic dels llagosterencs, Javi Salamero, va ser l'encarregat de presentar en societat el defensa Javi Chica (Valladolid) i al davanter Manu Gavilán (Eldenc), explicant d'ells que totes dues cares noves signen per una temporada i mitja i que «milloren molt la competitivitat dins la plantilla». De l'atacant va dir que «l'hem patit aquesta temporada perquè ens va fer un gol amb l'Eldenc», mentre que de l'ex Espanyol, Chica, va destacar la seva polivalència: «Tant pot jugar de lateral dret com de central i ens aportarà solidesa i experiència pel seu pas a Segona A i Primera Divisió».

Manu Gavilán va confessar que «m'he decidit pel Llagostera perquè la situació a l'Eldenc no era l'idònea. Tenia l'interès de diferents equips però la importància d'aquest club i la plantilla que hi ha han estat aspectes decisius». Segons l'andalús, l'acollida del vestidor «ha estat perfecta i l'adaptació serà ràpida». Amb passat al futbol italià i austríac, als seus 25 anys ha fet tres gols en la primera volta amb l'Eldenc; en aquesta segona que és a punt de començar amb els gironins assegura que «prefereixo no marcar-me cap xifra». Gavilán va parlar també de les seves característiques definint-se com un atacant amb «un perfil diferent als davanters que hi ha a la plantilla. M'agrada caure cap a la banda per rebre la pilota i crec que em puc complementar bé amb el que hi ha». És conscient de la deficient trajectòria amb què van finalitzar els d'Alsina el 2016 i per aquest motiu reconeixia que «cal canviar la dinàmica dolenta de resultats, però, estic convençut que quan guanyem dos o tres partits seguits anirem cap amunt».

De la seva banda, Javi Chica, amb passat a Primera Divisió i a Segona A en equips com l'Espanyol o el Betis, tot i fer sis mesos que està sense equip va assegurar que si Alsina ho decideix ell estaria encantat de la vida de debutar en un escenari que coneix molt bé: la Ciutat Esportiva Dani Jarque. «Seria especial debutar davant l'Espanyol B i em sento bé per fer-ho», va dir, tot afegint que «és cert que estava sense equip, però, no he estat parat i ara la decisió és del tècnic, però la meva disponibilitat és total».

La temporada passada, el barceloní va jugar a Segona A amb el Valladolid, però baixar un esglaó no suposa un pas enrere per a ell. «Els futbolistes volem volar com més amunt millor, però el Llagostera tot i baixar el considero com un equip de Segona A que juga a Segona B». Arriba a la Costa Brava convençut que l'objectiu del club és l'«ascens», però per això sap que «hem de canviar totalment els resultats en aquesta segona volta, sumant de tres en tres». Segons Alsina, tant Gavilán com Chica «podrien debutar perfectament aquest diumenge». Les seves fitxes cobreixen les baixes de Rodri i Setti.