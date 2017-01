El Palamós vol superar el miler d'espectadors contra el Figueres

n La directiva del Palamós, encapçalada pel seu president, Joan Pau Pérez, té la intenció que l'estadi Palamós-Costa Brava presenti aquest diumenge al migdia, a partir de dos quarts d'una, la millor entrada de tota la temporada coincidint amb la visita del Figueres, el que suposarà el primer derbi de la demarcació d'aquest any 2017.

Perquè això sigui possible i se superi l'entrada, per exemple, del dia de l'Olot, el degà ha engegat una sèrie de propostes perquè les graderies de l'estadi facin més patxoca que mai. De moment, ja s'han assegurat una bona colla de mainada perquè a partir de les 11 del matí, el club palamosí farà la presentació oficial dels 20 equips de futbol base. En total, seran uns 250 futbolistes des dels equips escoleta fins als juvenils els que saltaran al damunt de la gespa.

Facilitats als socis dels dos clubs

Els socis del Figueres que aquest diumenge mostrin el seu abonament a les taquilles únicament pagaran cinc euros per veure el partit. De la seva banda, els socis del Palamós, a banda de no pagar res, tenen l'opció de portar un acompanyant; aquest, com els abonats de la Unió, només els costarà cinc euros entrar. A més, la directiva ha arribat a un acord amb diferents restaurants del municipi perquè tots aquells aficionats que ho vulguin puguin gaudir de l'anomenat «Menú Futbol».