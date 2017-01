Joan Mármol (Palamós) no veu cap favorit en el derbi contra la Unió

L'entrenador palamosí, Joan Mármol, considera molt difícil fer un pronòstic de cares al derbi de demà (12.30 h) contra el Figueres i, per això, diu que a la travessa «hi podem posar un 1, una x o un 2 perquè en un Palamós-Figueres pot passar absolutament de tot». Mármol té ganes d'oblidar les dues darreres derrotes amb què van tancar l'any 2016, l'1 a 0 al Nou Sardenya davant l'Europa, però, sobretot la inesperada ensopegada a casa davant el Vilassar de Mar (3-5). Mármol assegura que «buscarem que sigui un partit atractiu perquè l'últim partit de l'any va ser molt estrany». El també director esportiu del degà, considera que «ja toca veure la millor versió del Palamós perquè a casa fa setmanes que estem encallats». Les vacances de Nadal han anat bé als palamosins per recuperar efectius. Segons Mármol, «l'aturada ens ha anat molt bé per fer net de lesionats», va dir el palamosí, explicant que «recuperem Gerard Herrera, a més Jaume Duran i Serramitja estaven acumulant molts minuts i l'Aleix Manzano s'ha recuperat del tot». D'altra banda, la directiva de Joan Pau Pérez va celebrar ahir per la diada de Reis la tercera Quina de Nadal amb un destacat èxit de públic a la Nau dels 50 metres.