Piqué: «Ja sabem com funciona, això»

n Gerard Piqué no té pèls a la llengua i dijous a la nit, a les declaracions postpartit després de caure a San Mamés (2-1) en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, va criticar amb duresa no només l'actuació de Fernández Borbalán sinó la de tot l'estament arbitral. «El penal de Neymar ha estat claríssim i el que m'ha fet Gorka a mi, també. Però ja sabem com funciona, això. Ja vam veure el que va passar ahir (dimecres) al Sevilla-Madrid... en la línia dels últims temps. És la nit de Reis. Nosaltres volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen aquests arbitratges».

Deixant de banda l'actuació del col·legiat d'Almeria, el defensa va admetre també que «si han acabat amb nou jugadors (l'Athletic de Bilbao) ha estat perquè només han pogut parar-nos a força de faltes. El 2-1 deixa l'eliminatòria oberta, però sóc optimista». Piqué espera que dimecres que ve «es vegi el Camp Nou de les grans ocasions. Necessitem el suport de la nostra afició per aconseguir el nostre objectiu, que no és altre que guanyar-ho tot».

Les declaracions de Piqué provocaran que dilluns el Comitè d'àrbitres es reuneixi per estudiar el cas i decideixi si el denuncia a Competició per tal que sigui sancionat.

Zidane evita la polèmica

Zinedine Zidane va comparèixer en roda de premsa ahir en la prèvia del partit del Madrid contra el Granada i va esquivar les preguntes sobre la polèmica arbitral del partit de Copa entre l'Athletic Club i el FC Barcelona. Sobre les crítiques de Piqué i el que va passar a San Mamés, el tècnic blanc es va limitar a dir que no vol «entrar en aquest debat. No comentaré res dels àrbitres, la seva feina és molt difícil. Nosaltres només pensem en el partit de demà (avui)».