La salvació, el primer objectiu

El Llagostera enceta demà al camp de l'Espanyol B (12 h), la segona volta amb ganes de retrobar-se amb la victòria després de set partits sense guanyar. Per a l'entrenador Oriol Alsina, aquest parèntesi nadalenc els ha servit «per desconnectar» i tornar amb les piles carregades. El tècnic maresmenc demana al nou any «victòries per deixar de patir, que les lesions ens respectin i aconseguir la salvació», va dir Alsina, afegint, això sí, que «si la permanència s'assoleix ja hi haurà temps de pensar en altres coses».

Durant les vacances de Nadal, la secretaria tècnica del Llagostera no ha descansat per tal de reforçar la plantilla amb peces que ajudin a capgirar la situació dels gironins. Segons Alsina, «hem incorporat dos jugadors importants, competitius i que ens ajuden a millorar el nivell de la plantilla».

Aprofundint un xic més en les dues cares noves dels blaugranes, Alsina va dir que «amb Javi Chica ens assegurem polivalència i experiència perquè ha jugat a Primera Divisió i Manu Gavilán té una projecció enorme. Oriol Alsina veu el defensa i al davanter amb opcions d'estrenar-se demà com a blaugranes a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. «Estan preparats per competir, en Javi perquè fa quinze dies que s'entrena amb nosaltres, i en Manu ha competit tota la primera volta, una altra cosa és que surtin d'inici», va puntualitzar el d'Arenys de Mar.

Javi Chica i Manu Gavilán són els dos primers fitxatges d'hivern que arriben a la Costa Brava per mirar de redreçar una primera volta decebedora, però en podrien arribar més. Segons Alsina, «no tenim cap mena de pressa a incorporar més jugadors perquè estem contents amb el que tenim, però deixem la porta oberta fins al 30 de gener». Sumar demà els tres punts és gairebé una obligació.