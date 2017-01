L'únic camí és la victòria

El Barcelona ni es pot despistar ni pot cedir més per no complicar-se el seu futur en la lliga i necessita guanyar aquest vespre davant el Vila-real, en un exigent escenari que, no obstant això, se li sol donar bé. El Madrid s'ho pot mirar, mentretant, amb calma després de superar ahir 5-0 el Granada.

Després d'iniciar l'any amb una derrota copera a San Mamés (2-1), els de Luis Enrique afronten un altre partit complicat. Aquesta vegada sense xarxa i a Vila-real, en un partit en què els blaugrana no poden cedir més per no allunyar-se del líder. Per tot això, i malgrat el partit de Copa de dimecres. en el qual es jugarà la seva supervivència en la competició del k.o., Luis Enrique segurament tornarà a comptar amb els seus millors homes per al partit d'avui.

El Madrigal, que lluirà un nou nom, és un escenari que se li dóna bé al Barça, comptant enfrontaments copers, els blaugrana han guanyat sis partits i aconseguit tres empats en els últims nou partits disputats.

La seva última derrota data de la temporada 2007-08, quan l'equip llavors entrenat per Frank Rijkaard va caure per 3-1. Però l'actual Vila-real és un equip molt fiable a casa, on aquesta temporada ha aconseguit sis victòries, un empat i només ha cedit una derrota. L'únic canvi factible a l'onze que va presentar Luis Enrique a San Mamés és el de Javier Mascherano per Samuel Umtiti en l'eix defensiu.

També l'asturià es podria plantejar fer algun canvi en la medul·lar, segurament en la posició que ocupa Ivan Rakitic i donar minuts a André Gomes o a Denis Suárez. A la resta de posicions, no es preveuen canvis, malgrat que Jordi Alba no va estar gaire lluït en l'acció que va propiciar el segon gol dels bilbaïns.

Així, en defensa, Sergi Roberto ocuparà el lateral dret i l'Alba, l'esquerre. En l'eix defensiu Mascherano suplirà Umtiti i acompanyarà Piqué. Busquets serà el compàs del Barça per darrere d'Andrés Iniesta. La tercera posició de la medul·lar amb Rakitic, André Gomes i Denis Suárez com opcions és la que està en disputa, mentre que en la davantera, el trident Messi, Suárez i Neymar és inqüestionable.

De la seva banda, el quadre castellonenc buscarà afermar-se a la zona de Lliga de Campions.

Com el Barcelona, el Vila-real va començar l'any amb una derrota a la Copa del Rei, davant de la Reial. El d'avui serà el primer partit que es jugui sota la nova denominació de l'estadi, el nou nom del qual es donarà a conèixer amb prou feines unes hores abans de l'inici d'aquest duel.

En el capítol esportiu, el Vila-real segueix comptant amb les baixes dels lesionats Roberto Soldado i Denis Txeristxev, que segueixen sense recuperar-se. Per contra, recupera dos jugadors de pes, com són el capità Bruno Soriano i Víctor Ruiz, si bé el primer, igual que Alexandre Pato, hauran d'esperar a l'hora del partit per veure si estan en perfectes condicions físiques.