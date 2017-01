Machín confia a seguir amb la bona dinàmica amb que es va acabar el 2016

n «Després de l'aturada hem de reiniciar la bona dinàmica amb la que vam acabar l'any. Jo hi confio i si tots hi posem de la nostra part les coses seguiran anant bé». Pablo Machín sap de la importància dels punts de totes les jornades i avisa que «encara ens queden quasibé 20 punts per salvar la categoria» i que «tots els equips tindran altibaixos. La clau serà mantenir una bona línia de treball».

En la roda de premsa anterior al partit d'aquesta tarda a la Romareda, l'entrenador del Girona va voler posar èmfasi en la situació de l'actual plantilla on «amb gairebé tots els jugadors disponibles tenim un equip més compensat». A més, Machín va assegurar estar «tranquil» respecte algun moviment més que es pugui produir en aquest hivern tot i que «la competició és molt llarga, lamentablament hi ha lesions i com més siguem més competència hi haurà i això es traduirà en millores a l'equip».

El potencial de Maffeo i Angeliño

De les dues incorporacions d'hivern procedents del Manchester City, Pablo Maffeo i Angeliño, només el primer ha entrat a la convocatòria per jugar avui a Saragossa. «A Maffeo el coneixem de la temporada passada i per això viatja», va afirmar Machín.

El tècnic de Sòria va afirmar sobre els dos futbolistes que «són gairebé juvenils i generen il·lusió i expectatives per venir del club que venen», però que al mateix temps «s'han d'anar adaptant» ja que «són futbolistes que en un futur estaran al màxim nivell», va dir l'entrenador gironí. Machín també va voler destacar que Kiko Olivas, que es va lesionar a l'inici de campionat, està ja recuperat i que podria ajudar a l'equip en els propers partits.

«No podem fallar a l'afició»

Pablo Machín també va voler agrair públicament el suport que l'afició va mostrar en l'entrenament a portes obertes de la passada vigilia de Reis, que va reunir més de mig miler de persones. «El club està posant els fonaments perquè el sentiment de tota la ciutat i l'afició pel Girona perduri en el temps. Nosaltres no els podem fallar», va dir el tècnic.