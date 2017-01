El Madrid escombra el Granada

n El Reial Madrid va gaudir del partit més còmode de la temporada al Santiago Bernabéu. Va apallissar un Granada derrotat des de l'inici (5-0) i sense arguments per plantar cara al líder, que allarga el seu estat de gràcia i iguala el rècord del Barça de Luis Enrique: 39 partits consecutius sense perdre.

Tornava a l'onze Isco, que va gaudir com el que més del partit. L'andalús s'associava amb tots i va trencar el partit en una acció de pressió per marcar el primer gol del migdia. El porter mexicà del Granada, Ochoa, veia el que li arribava. El Madrid es desfermava amb Marcelo i Carvajal fent d'extrems. Qualsevol desig d'inquietar Keylor Navas era una utopia per a un Granada que sempre va arribar tard. Modric xutava des de la frontal i la pilota morta deixada per Ochoa el convertia en el segon Benzema en posició antireglamentària. Poc després, Cristiano anotava el tercer després d'aprofitar una jugada de Marcelo i encara abans de la mitja hora de partit, Isco anotava el seu particular doblet i deixava el partit vist per a sentència i, a més, amb el perill pels andalusos de rebre una golejada històrica.

El Reial Madrid finalitzava amb facilitat totes les seves accions ofensives i Kroos i Modric van poder signar la maneta abans del descans. Aquesta arribaria en el segon temps, amb Zidane concedint descansos. Va asseure Kroos perquè James jugués tota la segona meitat. Isco va patir un cop que li va impedir seguir i va saltar Marcos Asensio. I fins i tot Coentrao va tenir minuts per reservar a Marcelo. El partit no va canviar mai el seu panorama. Els blancs van seguir buscant més gols i Ochoa feia el que podia. Casemiro va ser l'home que va aconseguir la maneta definitiva.

Amb aquesta victòria tan plàcida, el Madrid posa pressió al Barça que no pot fallar al Madrigal si vol seguir el ritme dels de Zidane.