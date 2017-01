Que el nou any porti victòries

n El Llagostera torna a la competició després del parèntesi nadalenc i d'acomiadar un 2016 marcat pel descens a Segona B i també per un retorn a aquesta categoria no gaire exitós, com ho demostren les set jornades sense guanyar amb què van tancar la primera volta, un primer tram de Lliga molt per sota de les expectatives generades (14è amb 21 punts).

El retorn a la Lliga dels blaugrana és novament a fora, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant un rival directe com l'Espanyol B (17è amb 20 punts). Per l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, «l'Espanyol B és un autèntic filial perquè està fet de nanos joves, l'entrenador David Gallego els coneix molt bé, juguen com un bloc, volen portar el pes del partit i a més tenen molta qualitat i velocitat a dalt». En el primer partit de Lliga disputat a Palamós el marcador va ser d'empat a un. Tot i la mala classificació del filial blanc-i-blau, Alsina assegura que «serà molt complicat guanyar-los perquè pensem que fa poc van empatar al Miniestadi».

Pel que fa al seu equip, tot i les set jornades sense vèncer que acumulen els del Gironès, el d'Arenys de Mar creu que «la dinàmica de resultats no era bona, però de joc sí». «El Nadal ens ha servit per desconnectar i esperem començar l'any puntuant i si pot ser de tres en tres, millor, va dir Alsina. Tot plegat, «per sortir de la part baixa».

A les sabudes baixes definitives de Jorge Shafa i Carlos Cano, pel primer partit de l'any Alsina no pot comptar amb els lesionats Rodri i Marc Fernández, ni tampoc amb Setti, amb la baixa federativa per poder fer lloc a les noves incorporacions. Precisament, les dues cares noves del Llagostera en aquest mercat d'hivern, el defensa Javi Chica i el davanter Manu Gavilán, podrien debutar aquest migdia. El tècnic maresmenc va explicar que «poden debutar perquè están preparats per fer-ho, una altra cosa és que surtin d'inici. Tots dos arriben al partit amb ritme», assegurava Alsina.