Defensar per fer bons els 84 punts

Haley Peters agafa un rebot ofensiu i, tot i la immensa presència de Luci Pascua al davant, es fa un espai amb el cos, i amb els colzes, per acabar aixecant-se i aconseguint un 2+1 de pura força. L'acció, que posava el 51-45 en el marcador poc abans d'arribar a la meitat del tercer quart, demostrava que les jugadores de l'Uni ja havien fet el canvi de xip respecte a una primera meitat que havia acabat amb empat a 43 punts després de vint minuts de bon bàsquet ofensiu dels dos equips, amb un intercanvi de cistelles atractiu per als espectadors. Però, al mateix temps, potser massa desesperant per a alguns dels responsables esportius de l'equip gironí davant la facilitat amb què anotaven les aragoneses davant unes jugadores de l'Uni que, i això no ho podrà canviar ningú, sempre pensen a gaudir jugant, fent punts o aquella passada de més, que no pas a fer una falta a la rival que se t'escapoleix per la línia de fons. El problema, però, és que jugar a l'intercanvi de bàsquets sempre és una mena de ruleta russa i que, per molt talent que tinguis, qualsevol equip de la lliga té una o dues jugadores, ahir era la veterana Roneeka Hodges, que et pot posar en problemes (ahir 14 punts en el primer quart i 22 al final de partit).

Al descans, ajudats pel seu entrenador, les jugadores de l'Uni deurien prendre consciència que tot i haver-se divertit jugant a bàsquet, 43 punts anotats, el seu rival també havia anotat amb molta facilitat i, a sobre, les úniques garrotades se les havien endut elles. Les gironines, més enllà que Silva va fer la segona molt aviat, amb prou feines havien fet faltes. Calia canviar de xip. Seguir anotant, però també defensar més. Anar fortes per passar els bloquejos, saber fer falta i aturar el joc quan calia i utilitzar la força com en aquell rebot d´atac de Haley Peters. I així va ser: en els primers vuit minuts del tercer quart el Mann Filter només va poder anotar quatre punts. La veterana Hodges treia la llengua per la boca, més pressionada no tenia recursos físics per poder guanyar-se bones posicions de tirs; i, per contra, defensant bé l´Uni va agafar confiança per atacar igual, o fins i tot millor, que en la primera meitat. Al 2+1 de Peters en va seguir un altre d´Ify Ibekwe, un triple de Jordana i una pilota recuperada al mig del camp per Peters que obligava el tècnic visitant, Víctor Lapeña, a girar-se cap a la taula per demanar temps quan la nord-americana de l´Uni encara ni tan sols havia acabat d´anotar la fàcil safata. El partit estava trencat, 63-47, i això ja no ho podia capgirar ni un temps mort de Lapeña ni res.

Al principi del darrer quart, l´Spar Citylift Girona va aconseguir la màxima diferència, 20 punts (75-55), però, tothom té la mentalitat que té... , i les jugadores de l´Uni van anar aixecant a poc a poc el peu de l´accelerador per deixar que el Mann Filter s´acostés fins a set punts (75-68) encara que la victòria local no va perillar en cap moment.