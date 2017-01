La Lliga s´allunya una mica més

Nou pas enrere del Barça en les seves aspiracions de revalidar el títol de Lliga després de salvar un punt in extremis ahir al camp del Vila-real. L´argentí Leo Messi va evitar la derrota dels blaugrana amb un gran gol de falta al minut 90 en un partit en el qual els de Luis Enrique van tenir més la pilota i van gaudir de les millors ocasions; tot i això, no van trobar solucions per superar la bona disposició sobre el camp de l´equip que entrena Fran Escribá.

L'estrena del nom de l'Estadi de la Ceràmica va viure un intens duel de futbol en què tots dos conjunts van exhibir les seves armes per endur-se el triomf, encara que sense sort per a cap dels dos equips, que acaben la jornada a la tercera posició pel que fa el Barcelona, ??i la quarta, el Vila-real.

El duel va començar amb molta força, amb un Barça que aviat va apropiar-se de la possessió de la pilota davant un adversari ben tancat en el seu propi camp però sense menysprear l'atac, a l'espera d'alguna escletxa en el rival que li permetés posar en dificultats a l´alemany Ter Stegen.

L'intens joc inicial de tots dos també va estar acompanyat per bones ocasions de gol per a totes dues bandes. El mexicà Jonathan dos Santos va gaudir de dues bones oportunitats per obrir el marcador, tot i que va ser el Barcelona el que va tenir a les seves botes més oportunitats per situar el 0-1 al marcador.

De fet, l'equip de Luis Enrique va perdonar dues vegades a través del brasiler Neymar, encara que Messi, André Gomes i Luis Suárez també van provar sort però es van trobar amb el millor jugador del partit en aquest període: el porter local Sergio Asenjo.

A la recta final d'aquest període, la intensitat del xoc va baixar potser com a conseqüència dels intensos duels de Copa del Rei viscuts aquesta setmana davant la Reial Societat i Athletic Club, respectivament.

El partit va continuar en l'arrencada de la segona meitat de la mateixa manera a la qual s´havia arribat al descans, amb el Barcelona bolcat en atac. Però va ser el Vila-real el que va obrir el marcador en aprofitar una ràpida contra ben definida per Sansone als cinc minuts d'haver-se reprès el xoc. Un error en la passada de Digne en atac va propiciar una recuperació de pilota del Vila-real i en un contraatac perfecte en què Sansone va aconseguir batre Ter Stegen amb un xut creuat (0-1).



La polèmica

Tot i rebre aquesta galleda d´aigua freda i de veure com l´escenari se li complicava força, el Barça va seguir mantenint el control de joc, tot intentant buscar l´empat. Els minuts passaven i els de Luis Enrique, però, no trobaven solucions per superar la defensa d´un Vila-real que, tot i el domini del seu oponent, es mostrava prou còmode al damunt del terreny de joc.

El duel havia entrat en una situació de relativa calma i enfilava l´equador de la segona meitat quan, de cop i volta, es va revolucionar en només un parell de minuts. Com havia passat uns dies enrere al camp de l´Athletic, els jugadors del Barça van protestar més d´una jugada polèmica a l´interior de l´àrea rival, arribant a reclamar fins a dos penals que no van ser assenyalats per Iglesias Villanueva. Dues mans de Bruno Soriano no les va veure el col·legiat, que també va passar per alt un altre penal a l´àrea blaugrana, quan Mascherano va tocar l´esfèrica amb la mà. A tot això, se li va sumar un xut al pal de Leo Messi, un remat de Luis Suárez que va rebutjar Sergio Asenjo i una rematada de tisora de Neymar que es va perdre per la línia de fons.



Apareix Messi

Sense que el marcador es movés, el partit va entrar en la seva recta final amb el Barça ferit i encès, tot buscant un gol que igualés la balança. Però els minuts passaven i el conjunt de Luis Enrique s´adonava que el Reial Madrid se li escapava encara més al capdavant de la classificació.

Malgrat intentar-ho una i altra vegada, la bona disposició defensiva dels locals i també l´actuació del seu porter evitaven que l´assetjament continu dels barcelonistes canviés el signe de l´electrònic de l´Estadi de la Ceràmica.

Fins que va aparèixer Leo Messi. L´argentí, com havia fet quatre dies abans a San Mamés, signant un gol que donava certes esperances al Barça en l´eliminatòria de Copa davant l´Athletic, va treure´s de la màniga un xut de falta impecable que va treure les teranyines de l´escaire dret de la porteria d´Asenjo. Era el minut 90 i l´execució precisa de Messi va fer pujar l´empat al marcador (1-1). Al descompte, Jaume Costa va ser expulsat i tot i intentar-ho, cap dels dos equips va ser capaç de trencar l´empat definitiu.