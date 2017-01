El patinatge artístic gironí no entén de vacances de Nadal

Els clubs de patinatge artístic gironins demostren temporada rere temporada la seva progressió, el que permet fer créixer aquest esport i situar el territori gironí en els esglaons més alts del món en aquest esport. Novara (Itàlia) va tornar a ser testimoni del domini del patinatge gironí, amb el CPA Olot aconseguint el seu desè Mundial i el CPA Girona emportant-se la medalla de plata que millorava la tercera posició de l´any anterior a Cali. Aquest dissabte 14 de gener tindrà lloc el Campionat Territorial de Girona de grups de xou (16.30 h) en la competició que obre el teló de la temporada i serveix per veure la progressió de tots els clubs gironins.

Uns èxits que són fruit de moltes hores de treball tant de les patinadores com de tot l´equip tècnic que hi ha al darrere. Així doncs, amb la primera prova de la temporada a tocar, el CPA Olot i el CPA Girona, sense temps gairebé per assaborir els seus èxits, no han parat aquests dies. «Aquest any el provincial és una mica abans i això ha provocat que aprofitéssim molt les vacances nadalenques per avançar al màxim en el ball», assegura l´entrenadora del CPA Girona, Nuri Soler. «Només hem descansat el 24, 25, 26 i 31. La resta de dies hem estat treballant dur amb el nou ball», afegeix Ricard Planiol, director tècnic i artístic del CPA Olot.

Un campionat territorial gironí que servirà als dos clubs per progressar en els seus nous balls per tal d´intentar arribar al Mundial de final de curs a ple rendiment. Enguany el Mundial es disputarà a Nanjing (Xina) i s´anomenaran Roller Games, és a dir, que aplegarà les nou modalitats de patins amb rodes. «L´any passat teníem el repte d´assolir el desè mundial, enguany aquest nou format és nou al·licient per a nosaltres pel ressò i l´especial que serà», afirma Planiol.

Els detalls de la nova actuació dels dos clubs són mínims fins al moment i només s´han mostrat a porta tancada. «El ball d´aquest any no té res a veure amb el de l´any anterior, el format és totalment diferent i hem intentat buscar aspectes que sorprenguin com va ser en el cas de la màgia l´any anterior. Això ho volem transmetre a través dels valors que nosaltres defensem», explica Soler, que també ha tingut el suport de Júlia Vallverdú, que dirigirà l´equip quan ella agafi la baixa per maternitat. Pel que fa al CPA Olot, el substitut del Treu-me d´aquí serà un ball en qual «s´intenta seguir una nova línia que vam presentar l´any passat. No té el punt sentimental que tenia, però estem contents del treball fet fins ara», afirma Planiol.

Les dues entitats tenen clar que el repte serà repetir els seus èxits assolits el curs anterior, especialment el CPA Olot que va proclamar-se campió de Girona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Ambdós equips patiran canvis de patinadores, ja que donada les moltes hores que exigeix i que hi ha patinadores que no ho poden compaginar amb la feina o altres obligacions, a banda del desgast que suposa. El CPA Olot compta amb vuit incorporacions de noies de la base amb experiència internacional per cobrir les set baixes. Per la seva banda, el CPA Girona té 4 noves patinadores per cobrir el mateix número de baixes. Fontajau serà aquest dissabte el tret de sortida a una nova temporada de patinatge en la qual el CPA Olot i CPA Girona intentaran repetir els seus èxits i la resta d´entitats gironines buscaran fer-se un nom entre els millors com a recompensa a les moltes hores de treball.