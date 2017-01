El Barça enceta el 2017 enmig d'un ambient enrarit i envoltat de polèmica

n Ben mogut ha començat l'any 2017 per al Barça. Als dos partits sense guanyar (Athletic a la Copa i Vila-real, a la Lliga), se li ha de sumar l'ambient enrarit que es viu al club, amb la plantilla molesta amb l'actual directiva i amb un dels membres de l'equip, Gerard Piqué, a l'ull de l'huracà pels seus últims gestos i actituds contra l'estament arbitral. La setmana, la primera important de l'any amb l'eliminatòria de Copa del Rei per resoldre's, s'enceta moguda després que les crítiques cap al club es multipliquessin durant el dia d'ahir després de la negativa d'alguns futbolistes a acudir a la gala anual de la FIFA, en la qual s'entrega el premi The Best i que estaven nominats al millor onze de l'any segons el sindicat mundial de futbolistes (FIFPro).

El defensa Gerard Piqué, el migcampista Andrés Iniesta i els davanters Luis Suárez i Leo Messi optaven a formar part del millor onze de l'equip (l'argentí, també aspirava al premi The Best que va acabar guanyant Cristiano Ronaldo). Per això, tots ells s'havien compromès a viatjar a Zuric. Tot i això, van decidir canviar els plans a darrera hora per sorpresa de tothom. També de la directiva blaugrana.

Des del Barça, ahir es van afanyar a argumentar l'absència dels quatre jugadors amb el fet que l'equip té un compromís important de Copa aquest dimecres i que, per tant, la plantilla ha d'estar centrada únicament i exclusiva a preparar-lo com correspon. Però sembla que el motiu real, com apuntaven ahir diversos mitjans que segueixen l'actualitat barcelonista, és que el vestidor considera que la cúpula directiva no els està donant el suport suficient en les seves reivindicacions arbitrals. L'últim exemple és el partit de diumenge al camp del Vila-real. Just tornant d'aquest desplaçament, els jugadors van començar a plantejar-se la possibilitat de no viatjar a Zuric. Però va ser ahir mateix al matí quan ho van confirmar. Va ser una decisió dels quatre capitans de la plantilla, Iniesta, Messi, Busquets i Mascherano, a qui se'ls van unir Suárez i Piqué.

L'equip es va entrenar al matí i la decisió ja estava presa. En un principi, havien d'agafar un vol a dos quarts d'una del migdia. Luis Enrique va rebre la notícia sense oposar-s'hi, ja que ell mateix va declinar ara fa un any anar a Zuric a recollir el premi que el considerava com el millor entrenador de la temporada anterior. Sí que va generar més malestar al club. Albert Soler, el director d'esports professionals del Barça, va ser l'encarregat de trucar a Gianni Infantino, president de la FIFA, per explicar-los que cap jugador blaugrana seria a la gala. Tot i això, sí que hi van ser el president, Josep Maria Bartomeu; el vicepresident esportiu, Jordi Mestre; el directiu Sílvio Elias; el director general, Óscar Grau; el secretari tècnic del primer equip, Robert Fernández; el director de Fubol, Raúl Sanllehí; i el mateix Soler.

«El FC Barcelona agraeix a la FIFA, que president Gianni Infantino, i a tota la seva estructura executiva, les facilitats que ha rebut per part d'aquest organisme per poder participar a la gala d'avui (ahir per al lector). El club expressa el seu reconeixement i suport als The Best FIFA Awards», escrivia el club català en un comunicat.

Piqué i els àrbitres

A tot aquest desgavell amb la FIFA i els premis The Best, cal sumar-li la polèmica que envolta les últimes actuacions i declaracions de Gerard Piqué, molt molest amb els arbitratges que està rebent el seu equip. El central no es va mossegar la llengua la setmana passada a Bilbao, criticant el col·legiat Mateu Lahoz (va dirigir el Reial Madrid-Sevilla de Copa) i també les decisions arbitrals que havien patit a San Mamés. «Hi ha un penal clar a Neymar, el meu amb el porter també ho és. Però ja sabem com funciona això. Volem jugar a futbol i no a la loteria, que és el que provoquen els àrbitres. Ja vam veure el Reial Madrid-Sevilla, espero que pugin el seu nivell». Diumenge tampoc va quedar-se sense dir res després d'empatar a Vila-real. No només va abandonar el camp assenyalant la llotja amb un to amenaçador i cridant «ho has vist? Sí, tu, tu», possiblement cap a Javier Tebas, president de la Lliga. Sinó també perquè va assegurar que Iglesias Villanueva els havia perjudicat. «Em ratifico totalment i cada setmana els fets em donen la raó. No cal que em pregunteu, tots veieu el que passa. Després, que venguin el que vulguin».

Davant tot aquests fets, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, va confirmar ahir que el seu estament denunciarà Gerard Piqué per totes aquestes declaracions. «L'advocat ho veurà i ja decidirà. Però per lògica, quan es figuen així amb el nostre estament, sí. Per part del que ens correspon a nosaltres, enviarem un escrit al Comitè de Competició», va dir.

El dia abans, preguntat per una possible denúncia del CTA, el mateix Piqué es va mostrar d'allò més tranquil a la zona mixta de Vila-real. «Que facin el que vulguin i perdin el temps analitzant totes les meves declaracions».