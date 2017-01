Benito: «Haurem de competir fins a l'última jornada per salvar-nos»

Acabat de pujar a l'OK Lliga per primer cop en la seva història, el Citylift Girona es va estrenar a la competició derrotant el Liceo al pavelló del Palau en la primera jornada de Lliga. Ara, quatre mesos després, i quan s'ha acabat la primera volta, els gironins han entrat en posicions de descens. Per primer cop en la temporada, l'equip de Ramon Benito ha acabat la jornada en les tres últimes posicions de la classificació després de l'empat a la pista del Noia. «No estic preocupat. Lògicament tots som conscients que hem de millorar, però la realitat és que la competició està molt ajustada i que estem empatats amb el quart per la cua i a només dos punts del novè», explica el tècnic dels gironins Ramon Benito que veu la situació prou semblant a com la veia setmanes enrere amb l'equip en la desena posició. «Llavors ja pensava que encara que estiguéssim al mig les posicions de baix no estaven lluny, la realitat és que hi ha molts equips en pocs punts i que haurem de competir fins a l'última jornada per salvar-nos», argumenta Benito que pensa que «potser la victòria contra el Liceo va fer aixecar massa expectatives i la realitat de la competició ens ha posat al seu lloc. El d'un equip que acaba de pujar i que té alguns jugadors experimentats i altres de més joves».

En línies generals, Ramon Benito està satisfet del paper que ha fet el seu equip en aquesta primera volta - «excepte en el partit contra el Reus hem competit amb tots els rivals» - i té clar que «ens ha faltat sumar algun punt en partits que ens hauríem merescut, però ja se sap que aquest concepte de justícia és complicat en l'esport i al final tens els punts que has guanyat realment». Sobre les errades, Ramon Benito parla d'un parell de partits a casa contra rivals directes- Alcobendas i Igualada - on l'equip va deixar escapar punts que ara els hi permetrien estar fora d'aquestes posicions de descens. Errades que s'ha de mirar d'evitar en aquesta segona volta i Ramon Benito té clar que els partits al pavelló de Palau Sacosta contra Manlleu, Vilafranca, Alcoi o Lloret seran determinants. «Està clar que després sempre pots mirar de sumar en altres partits, però treure aquests duels a casa contra rivals directes serà molt important per a nosaltres en aquest 2017», explica Ramon Benito sobre el Citylift Girona i el seu primer any a l'OK Lliga.