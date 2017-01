Bonaventura i Cano valoren el seu debut amb la samarreta del Palamós

Els dos fitxatges del mercat d'hivern del Palamós, els davanters Marc Bonaventura i Àlex Cano, van debutar en el primer partit de l'any davant el Figueres (1-1). Marc Bonaventura ho va fer com a titular i va jugar 67 minuts. El banyolí va explicar que «no m'esperava ser titular en el primer partit, però, va ser una agradable sorpresa i una demostració de confiança del tècnic cap a mi». L'ex Figueres, que no va saber que seria titular fins el mateix dia del derbi, va estar a punt de gaudir del debut somiat perquè a la primera meitat va enviar una pilota al travesser de Gallego.

El nou davanter del degà, va afirmar que «fer un gol hagués sigut posar la cirereta al pastís». El jugador tenia clar, però, que si hagués marcat davant el seu ex equip, hagués fet com Javi Revert, és a dir, no celebrar el gol «per respecte» al Figueres, la seva antiga casa. En aquest sentit, Bonaventura tenia clar que «he estat tres anys i mig molt bé allà». El davanter banyolí va valorar l'empat a un entre els dos conjunts empordanesos dient que «encaixar un gol en el darrer instant va ser un cop dur, però, caldrà fer bo l'empat al camp de La Pobla de Mafumet».

Per la seva banda, el barceloní Àlex Cano, que va debutar al minut 32 substituint al lesionat Gerard Herrera, va explicar que «vaig marxar empipat per l'empat i amb una sensació agredolça, però, quan un equip t'ataca molt les possibilitats que et facin un gol són altes·. Damunt la gespa, el barceloní es va sentir «bé, però encara em falta una mica de ritme que segur agafaré amb el pas de les jornades». Àlex Cano que estava jugant a la Primera Catalana es mostrava satisfet de «tornar a jugar en una categoria com la Tercera Divisió».