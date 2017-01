Cinc gironins en el partit solidari entre Granollers i Catalunya de diumenge

Jordi González i Joan Vilanova del Bordils, Joan Portúlas del Sarrià, Estever Ferrer del Thuir i el tècnic del Bordils Pau Campos, com a seleccionador, seran els representants de l'handbol gironí en el partit solidari del proper diumenge a Granollers entre el primer equips dels vallessans i una selecció catalana formada per jugadors de Divisió d'Honor Plata i Primera Nacional.

El partit de diumenge serveix per recaptar fons per a la campanya «Somriures que curen» per la lluita contra la leucèmia infantil en benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.