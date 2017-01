El Còrdova reservarà jugadors a la Copa pensant en Montilivi

El Girona gaudirà avui de jornada de descans i no tornarà a la feina fins demà al matí, amb una sessió altre cop a Blanes a les instal·lacions del Top Ten per començar a preparar la visita del Còrdova, diumenge a les 20.00. El conjunt andalús, de la seva banda, va tornar ahir a la feina pensant però en el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei que demà ha de disputar a l'Arcángel contra l'Alcorcón. Els cordovesos van empatar a l'anada al Santo Domingo (0-0) i tenen la possibilitat d'accedir a quarts davant la seva afició. Tot i això, el tècnic Luis Carrión té previst fer forces rotacions demà. Així, homes titularíssims com Kieszec, Bijimine o Rodri es van quedar ahir al gimnàs i no jugaran demà. Tampoc jugarà el migcentre Edu Ramos. En canvi, serà l'oportunitat d'entrada per a jugadors com Razak, Caro, Donoso o Piovaccari.