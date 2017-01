Isaac (Saragossa): «La derrota contra el Girona ens afebleix força»

Després de perdre contra el Girona (0-2), el Saragossa de Raül Agné ha vist frenada la il·lusió de l'afició per a acostar-se a les posicions de play-off. En aquest sentit, ahir després de l'entrenament de recuperació, el lateral Isaac Carcelén va reconèixer que la derrota davant els de Pablo Machín «afebleix força» l'equip aragonès. «Va ser un cop important», admetia també. Per a Isaac, el partit va ser de «molta lluita i brega» i el Saragossa va tenir « el contral a la primera part». La clau, per al lateral, va ser l'acció «d'estratègia» que va suposar el 0-1. «Arran d'això ells van poder fer el seu partit».