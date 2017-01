L'Spar Citylift Girona intenta recuperar Coulibaly, que vol marxar de Turquia

Diumenge, en un partit de la dotzena jornada de la lliga turca, el Samsun va perdre a la seva pista contra el Mersin en un duel en què els vint-i-tres punts de la sueca Frida Eldebrink, fitxada aquesta mateixa setmana, i els vint-i-un de l'ex-Salamanca Shay Murphy no van ser suficients perquè l'equip local evités la derrota (78-82). En aquest partit, el Samsun no va poder comptar amb la seva pivot titular, Mima Coulibaly, perquè l'expivot de l'Spar Citylift Girona està negociant la seva sortida del club per marxar de Turquia, en un moviment que ha posat en alerta els responsables esportius de l'Uni, que veuen en la pivot de Mali la peça ideal per reforçar la plantilla que entrena Èric Surís.

Des de fa setmanes, a Fontajau tenen clar que a l'equip li manca una cinc pura amb molta capacitat rebotejadora per plantar cara a jugadores com Erika de Souza (Perfumerías Avenida) en els partits decisius de la temporada. La lesió de Kristina Alminaite, encara trigarà un parell o tres de setmanes a tornar, i els problemes per defensar Nadia Colhado en el darrer partit abans de Nadal contra el Gipuzkoa van fer decidir els responsables de l'Uni a buscar un nou reforç interior que, però, no comportaria cap baixa a l'actual plantilla i Èric Surís passaria a comptar amb onze jugadores. Això sí, si com sembla la nova pivot no pot ser comunitària (poques i cares opcions en el mercat), Ibekwe i Peters continuarien sent la parella extracomunitària a l'Eurocup i la nova incorporació només jugaria la Lliga Femenina.

A sobre la taula de l'Uni hi ha hagut molt noms. Una jugadora que coneix bé Fontajau, i amb qui el club ha contactat en les darreres setmanes, és la també expivot de l'Uni Cierra Bravard, que després de jugar a bon nivell el curs passat a Gipuzkoa ara és al Landes francès. Una altra opció és la veterana pivot nord-americana Devereux Peeters, el curs passat al Wisla Cracòvia i amb experiència tant a la WNBA com a lliga espanyola, que està lliure després d'haver jugat a l'estiu amb Indiana i que, en el seu pas pel Campus Promete fa dues temporades, va demostrar ser una notable rebotejadora. Amb tot, però, per coneixement del club, de companyes com Jordana, Ibekwe i Spanou i, sobretot, per les seves característiques, Mima Coulibaly és l'opció que encaixa més als responsables esportius de l'Uni. Gran rebotejadora, Coulibaly té el punt d'agressivitat que falta en un equip ple de jugadores de talent ofensiu però molt poc habituades a apujar el nivell físic en defensa. A Turquia, Coulibaly estava fent bons números amb 10,4 punts i 8,5 rebots per partit.