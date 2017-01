Luis Enrique: "el futbol és meravellós, però a vegades no guanya el que més genera"

El tècnic del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha qualificat d'"irreprotxable" la seva postura i la del club després dels últims arbitratges que ha patit l'equip.

"El que és fàcil és queixar-se i plorar. El que és difícil és la posició que ha adoptat el club, en primer lloc, i també el seu entrenador, que és protegir l'equip. És una postura irreprotxable", ha subratllat en la prèvia del partit de Copa del Rei contra l'Athletic Club.

Luis Enrique entén que el més sensat és mantenir un perfil baix i estar "per damunt de decisions arbitrals que puguin fer ràbia", tot al contrari que està fent el seu pupil Gerard Piqué.

No obstant això, el preparador asturià ha tret ferro a les denúncies del central català pels arbitratges dels últims partits.

"I Piqué? No crec que li passi factura a ell ni a l'equip. Ja és grandet. I jo estic encantat amb el Piqué futbolista, amb el Piqué professional, un jugador que és vital per a nosaltres", ha remarcat Luis Enrique, abans de dirigir-se amb sorna als periodistes: "Heu d'estar encantats, perquè amb ell teniu un filó inesgotable".

Respecte al partit de demà, Luis Enrique està convençut que, malgrat que l'Athletic ve al Camp Nou a defensar el 2-1 aconseguit en l'anada, no canviarà la seva forma de jugar-li al Barça, tal com ha insinuat el seu entrenador, Ernesto Valverde.

"No em crec Valverde. Segueixo totes les seves conferències de premsa prèvies als partits que juguen contra nosaltres i sempre li agrada caure en l'ambigüitat que igual fan una altra cosa, però ens pressionaran segur, perquè ho han fet sempre contra nosaltres i perquè és una de les seves qualitats", ha apuntat.

En qualsevol cas, el tècnic del Barcelona s'ha mostrat "optimista" respecte a les opcions que té el seu equip de remuntar l'eliminatòria, no només perquè creu que va merèixer més en l'anada, sinó també "pel factor camp, que tindrem demà a favor i que serà determinant".

Malgrat la derrota de San Mamés i l'empat a Vila-real, Luis Enrique ha defensat el rendiment de l'equip -"tinc molt poques coses per retreure als meus futbolistes", ha dit- i ha utilitzat "un topicàs en tota regla", com ell mateix ha reconegut, per explicar per què no han aconseguit la victòria en aquests dos últims partits.

"El futbol és així. És un esport meravellós, però a vegades, no guanya el que més genera. En els dos últims partit hem merescut més, però hem de ser més precisos", ha resumit.

Sobre l'absència de futbolistes blaugranes en la gala anual de la FIFA, celebrada ahir a Zuric, Luis Enrique ha recordat que anar o no a aquesta mena d'esdeveniments és "una decisió individual" i que abona "al cent per cent" la de Messi, Iniesta, Luis Suárez i Piqué, els quals van optar per no desplaçar-se fins a la localitat Suïssa. En aquest cas, a més, preval l'àmbit esportiu", ha postil·lat.

En aquesta gala, el davanter portuguès del Reial Madrid Cristiano Ronaldo va ser nomenat millor jugador del 2016. Luis Enrique ha estat preguntat sobre què li havia semblat que Cristiano hagués dit després que havia rebut el premi 'The Best', perquè era "The Best" (el millor).

"Tinc molta sort, perquè no he vist la tele l'última setmana, així em privo de veure alguns espectacles que m'expliquen", ha finalitzat.