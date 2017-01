La FIFA acorda ampliar el Mundial de 32 a 48 equips a partir de l'edició del 2026

nEl Consell de la FIFA va decidir ahir ampliar de 32 a 48 els equips que participaran a la Copa del Món a partir de 2026. D'aquesta manera, hi haurà 16 grups amb tres seleccions cadascun, dels quals dos es classificaran per a la propera fase. A partir de setzens es jugarà per sistema d'eliminatòria. La decisió es va prendre de manera unànime pels membres del Consell després d'analitzar diverses opcions que anaven des de mantenir el sistema actual a ampliar-lo a 48, però amb diferents formats. Amb aquest nou sistema, el Mundial passa dels 64 partits actuals als 80, però es mantenen els 32 dies actuals de competició.

Així mateix, els dirigents de l'organisme que regeix el futbol mundial van obrir la possibilitat a que el torneig es disputi en diversos països del mateix continent, atès que és difícil que un sol país pugui comptar amb totes les instal·lacions necessàries per acollir un torneig d'aquesta envergadura. Segons estimacions, l'ampliació del nombre d'equips farà que els ingressos de l'entitat també es multipliquin i augmentin fins a un 35 per cent.

L'anunci de l'ampliació dels equips participants al Mundial va generar controvèrsia al món del futbol i les opinions van ser bàsicament contràries a la decisió. Així, el president de La Lliga, Javier Tebas va afirmar que els sembla «molt malament» el Mundial amb 48 seleccions perquè perjudica el futbol en general i que, per això, fins i tot ho inpugnaran. «Perjudica les grans lligues que són les que més jugadors aporten i l'àmbit empresarial dels drets audiovisuals de les competicions», va matisar. «Veurem si denunciem davant la Unió Europea, davant la Direcció General de la Competència o davant les institucions suïsses de la competència», va avisar. «El que passa és que hi ha una institució que fa servir la política esportiva que està prenent decisions que afecten la política econòmica de les grans lligues d'Europa i no s'han de prendre aquest tipus de decisions sense consens o, almenys, amb una altra actitud» , va indicar.

De la seva banda, president de la FIFA, el suís Gianni Infantino, va defensar de forma categòrica la decisió presa i va dir que l'ampliació ajudarà al desenvolupament del futbol. «Considero que és molt positiu per al desenvolupament del futbol», va assegurar. Qüestionat sobre les crítiques expressades per l'Associació de Clubs Europeus (ECA) i per la Federació Alemanya, Infantino va assumir que hi hagi veus dissidents i va dir que «sempre hi haurà algú que es queixi». A més a més Infantino contestar amb un rotund «bona sort» a la pregunta sobre la presentació d'una denúncia anunciada per Javier Tebas.