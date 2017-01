Xevi Coll deixa l'Olot per ser un dels ajudants de Carrillo al Hajduk Split

El preparador físic de l'Olot, Xevi Coll, va ser presentat dilluns com un dels nous ajudants de Joan Carrillo en el cos tècnic del Hajduk Split croat. Coll, que havia arribat al club garrotxí aquest estiu després d'una prolífica etapa de vuit anys al Llagostera, ha acceptat la proposta que li ha fet l'exentrenador del Girona, que va iniciar una nova aventura a l'estranger el mes passat. Carrillo va dirigir l'Almeria part de la temporada passada, però va acabar destituït. El Hadjuk Split, de la Primera divisió de Croàcia, és el seu nou destí des de principis de desembre. «El vaig escollir perquè és un club històric i penso que té les condicions ideals per desenvolupar la meva feina», explicava Joan Carrillo en una entrevista al diari Marca poc després de concretar la seva incorporació.

Els esdeveniments es van precipitar a finals de la setmana passada. Coll va plantejar a l'Olot l'oferta que li havia arribat i el club garrotxí li va posar totes les facilitats per poder-la acceptar. Des de Split va enviar una carta de comiat, que l'Olot va penjar al seu lloc web, en què explicava que «hi ha oportunitats que no esperes que puguin venir i, possiblement, no vinguin mai, però aquest cop ha passat, i penso que he de provar aquesta experiència». Xevi Coll serà un dels assistents de Carrillo, una funció que ja havia assumit a Llagostera quan fa dues temporades va exercir de segon de Santi Castillejo, fins que aquest va ser destituït i amb l'entrada de Lluís Carrillo (germà de Joan), Oriol Alsina i Òscar Álvarez va tornar a assumir les funcions de preparador físic. Abans de l'etapa amb els blaugrana, on també havia sigut segon d'Oriol Alsina a Tercera divisió, havia exercit com a tècnic del Banyoles.

Per a Xevi Coll aquesta serà la primera aventura a l'estranger, una situació ben diferent per a Joan Carrillo, que abans de fitxar pel Hajduk, i del seu breu pas per l'Almeria, s'havia fet un nom a Hongria amb el Videoton. Hi va arribar d'assistent i el 2015, ja com a primer entrenador, va fer-los guanyar la lliga. El seu debut a les banquetes l'havia fet al Girona 2006/07, tot i que va acabar destituït a mitja temporada (el tàndem Salamero-Rodríguez el va rellevar). Més endavant va ser segon de Pochettino a l'Espanyol.

El nou cos tècnic del Hajduk va dirigir ahir el primer entrenament. Dilluns, en presència de tota la primera plantilla i del president, es va fer la presentació oficial dels nous membres del cos tècnic, entre d'altres Xevi Coll. Ell i Tihomir Bulat s'uniran als entrenadors assistents Vik Lalic, Jakov Previsic (preparador físic) i Matyas Czuczi, que ja treballen amb Carrillo des del mes passat.