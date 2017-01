El Bordils convoca eleccions pel proper diumenge 5 de febrer

El Bordils va aprovar dimecres a la nit, en l'assemblea de socis, el calendari electoral que ha de rellevar l'actual junta directiva. Les eleccions han quedat fixades pel 5 de febrer entre les 19.00 i les 21.30 al pavelló Blanc-i-Verd. L'actual junta està presidida des del novembre per Joan Martín, després que l'històric Ferran Cassú renunciés per motius personals. De moment cap directiu actual ha anunciat que tingui intenció de continuar, ni tampoc ha sortit cap grup extern que hagi dit que es vol presentar. Per sortir de dubtes caldrà d'esperar al 24 de gener, quan es tancarà el període de presentació de candidatures que s'obrirà el dia 18. Si només hi hagués un candidat, seria proclamat sense passar per les urnes.