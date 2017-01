Els grups grans de xou d'Olot i Girona sortiran dissabte a partir de les 18.50

n Els nous balls dels grups grans del CPA Olot i del CPA Girona, campió i subcampió mundial fa una mesos a Novara, seran dues de les principals atracccions del Campionat Territorial de Patinatge Artístic de Grups de Xou que es farà demà passat,dissabte, en un pavelló de Fontajau que, vist el ritme de venda d'entrades, tornarà a fregar el ple. El campionat començarà a dos quarts de cinc i la competició de grups grans -on competeixen dos equips de l'Olot, Girona, Figueres i GEiEG- es farà entre les 18.50 i 19.35.

Grups de xou petits, inici a dos quarts de cinc: Llagostera (Divertimento), Figueres (Vendetta), Cassanenc (Records d'Infància) i Maçanet (Try Again).

Quartets de xou, inici a les 17.05: Bescanó (Cassiopea), Hostalric (Buscant el sí), Salt (No em miris als ulls!!), Guixolenc (Off with her head) i Celrà (Descobreix-me).

Grups de xou juvenils, inici a les 18.00: Bescanó (Tic-Tac), Olot (Sigues tu mateix), Llagostera (Gloss), Hostalric (Aparences), Ripoll (On et porti el cor) i Celrà (Encegat).

Grups de xou grans, inici a les 18:50: Olot (Sóc innocent), Figueres (El joc del Cupido), Olot (Dóna-li color), Girona (Esclaus de la Riquesa) i GEiEG (No, no vull).

A tres quarts de vuit començarà l'entrega de premis i la cerimònia final de la competició.