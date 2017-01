Javi Chica es guanya des del primer dia el lateral dret del Llagostera

n Arribar i moldre. El defensa Javi Chica, una de les dues noves incorporacions que ha fet la secretaria tècnica del Llagostera en el mercat d'hivern va expressar el dia de la seva presentació que li feia molta il·lusió i era especial per a ell debutar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El lateral dret barceloní es va formar en el planter de l'Espanyol i el seu desig va veure's satisfet per Oriol Alsina, que el va fer debutar com a titular a les primeres de canvi. Amb Javi Chica el Llagostera s'assegura per a la segona volta un futbolista d'èxit. Per exemple, el barceloní va ser campió d'Europa sub-19 l'any 2004 amb la selecció espanyola. Chica no tenia equip després de rescindir el seu contracte la temporada passada amb el Valladolid. Per altra banda el Llagostera va fer ahir un entrenament a Palafrugell i, tot seguit, una calçotada de germanor amb tot l'equip a Vidreres.