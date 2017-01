El president de l'Avenida critica la preparació de la Copa que fa l'Uni

A Salamanca encara hi ha força gent que no ha acabat de pair que la Federació Espanyola es decantés per la proposta de l´Spar Citylift Girona com a organitzador de la Copa que se celebrarà a Fontajau entre el 10 i el 12 de febrer. Si fa pocs dies era una penya d´aficionats, Halcones Charros, la que feia pública la seva intenció de no venir a Girona; ahir era Jorge Recio, president del Perfumerías Avenida i propietari de la marca comercial que patrocina el club castellà, qui criticava sense miraments la feina de l´Uni en els preparatius de la Copa. «A trenta dies de la Copa a Girona, Avenida no sap res del sorteig, hotel, horaris, entrades, distribució del pavelló, trasllats, televisió...», escrivia Recio a les xarxes socials en un comentari que, de manera ràpida, va ser respost des de Girona per boca del director esportiu de l´Uni, Pere Puig. «M'agradaria dir al senyor Recio que estem treballant amb contacte amb tots els clubs classificats i aviat li podrem respondre alguns d'aquests interrogants», va dir el dirigent abans d'afegir que «ja li avanço que per l'allotjament no pateixi perquè, a diferència de la seva proposta on no es feien ­càrrec de la despesa dels equips que jugaven l'eliminatòria prèvia, nosaltres sí que garantim l'estada de tots els clubs».





A 30 días de la COPA en GERONA,@CBAvenida no sabe nada del sorteo,hotel,horarios,entradas,distribuc. pabellón,traslados TV,..@baloncestofeb „ Jorge Recio Flemmich (@JorgeRecioFlemm) 11 de enero de 2017



Sense resposta a la Mini Copa

Pere Puig esperava que, entre ahir a la nit i el dia d´avui, enviar «una comunicació a tots els clubs participants que els resoldrà alguns interrogants sobres els abonaments o la Mini Copa». L´Uni fa setmanes que treballa en l´organització de la Copa i, per exemple, ben aviat es farà públic el cost dels abonaments per als tres dies de competició i la manera com els abonats del club i la resta d´aficionats els podran comprar. Per normativa, la federació espanyola es reserva un paquet de 500 entrades i cada equip participant també té dret a un nombre d´entrades.Pel que fa a alguns dels altres dubtes expressats per Jorge Recio; els horaris dels partits no diferiran gaire, o res, dels que havia previst l´Uni en el seu dossier de candidatura a l´espera de la confirmació dels operadors televisius. Tant Televisió de Girona com TV3 (Esport3) s´han mostrat interessades a oferir la competició. Sobre el paper, els dos partits de l´eliminatòria prèvia del divendres es jugaran a les 19.00 i a les 21.00, les semifinals del dissabte a les 18.00 i les 20.00 (o 20.15) i la final a les dotze del migdia del diumenge. I, finalment, sobre el sorteig dels aparellaments de semifinals l'Uni continua pendent de la FEB per acordar la data concreta. El sorteig es farà d'aquí a unes setmanes a l'Ajuntament de Girona amb la presència del president de la federació, Jorge Garbajosa.Més enllà de les crítiques de Jorge Recio des de Girona també lamenten la postura del Perfumerías Avenida amb una Mini Copa que, sent una competició totalment innovadora en el bàsquet femení estatal, ha rebut una gran acollida entre tots els clubs i no tindrà menys de deu equips participants. «Segur que també ens ajudaria a organitzar bé la Copa que, tot i els reiterats intents per part nostra, encara no hem aconseguit que el club que tan brillantment presideix el senyor Recio ens contestés si pensen acceptar la invitació per jugar la Mini Copa», explica Pere Puig sobre una competició que entre els clubs de Lliga Femenina ja té nou participants confirmats (Girona, Gernika, Araski, Ferrol, Gipuzkoa, Cadí, Saragossa, Logronyo i Madrid); tres que treballen per poder-hi ser (Càceres, Zamora i Canàries); un que no pot ser-hi perquè no té equip infantil (Bembibre) i un que no ha donat cap resposta oficial: Perfumerías Avenida.