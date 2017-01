«Tot el que envolta el Hajduk Split és impactant, és un club molt gran»

Com li va arribar l´oferta del Hajduk Split?

Jo treballava a l´IES Rocagrossa de Lloret com a professor d´educació física, i feia de preparador físic a l´Olot. Poc abans de les vacances de Nadal em va trucar en Joan (Carrillo) per dir-me que volia que ens veiéssim, que havíem de parlar. Vam quedar per anar a dinar allà mateix, a Lloret, l´últim dia de classe abans de les festes. Quan tots els mestres anaven de dinar de Nadal, jo em veia amb en Joan. Em va dir que buscava una persona que el pogués ajudar a Split fent funcions de camp, i que li havien parlat molt bé de mi. Volia saber si estava disposat a anar a Croàcia amb ell per ajudar-lo en el que li fes falta. De seguida va ser molt clar, deixant-me clar tot allò bo i tot allò dolent. Em va dir que ho havia de tenir clar, si hi anava, que no ho fes amb dubtes.

S´ho va haver de pensar gaire?

No, però la decisió no era només meva. La meva dona també hi tenia molt a dir. Ella de seguida també em va animar a marxar, que no fos ximple de deixar escapar l´oportunitat. Després vaig parlar amb l´Olot i tant el president, Joan Agustí, com el director esportiu, Sergi Raset, com l´entrenador, Ramon Maria Calderé, ho van entendre i es van portar molt bé. De moment he vingut sol, però d´aquí a dues o tres setmanes vindrà la meva dona per estar amb mi fins al maig o el juny.

Per quant de temps ha firmat?

De moment fins al juny, a final de temporada, però en funció dels resultats i d´altres variables el contracte es podria prorrogar un any més.

Quines seran les seves funcions?

En Joan (Carrillo) m´ha demanat que sigui el seu ajudant juntament amb un altre tècnic, Matyas Czuczi. Som els seus dos homes de confiança i ens encarreguem del que faci falta, de tasques de camp, de portar una part del grup o de la sessió, preparar entrenaments... Seré com una mena de segon entrenador, i també faré d´enllaç, per la meva experiència personal, amb els preparadors físics d´aquí, sense voler intervenir en cap moment en la seva feina.

Com han estat les primeres hores vivint a Croàcia?

De moment la impressió és molt bona. La gent, la ciutat, és molt maca i de seguida perceps que estàs en un club molt gran només de veure l´estadi, les instal·lacions i l´afició. La gent pel carrer parla de futbol, tot és ple de pancartes i pintades de suport al club. És impactant. Un gran canvi respecte a allò a què estava acostumat però la rebuda ha sigut bona i no serà difícil adaptar-s´hi. El grup de treball és maco i encara ho fa tot més fàcil. A més el club m´ajuda en tot. M´han posat un treballador per ajudar-me a buscar pis, m´aconseguiran cotxe i qualsevol cosa que em faci falta només ho haig de dir i miraran de solucionar-la.

Quins són els reptes esportius del Hajduk?

L´objectiu és quedar entre els tres primers, per optar a fer la fase prèvia de la Lliga Europa. Ara som quarts, a un punt del tercer, l´Osijek; a nou del segon, el Dinamo de Zagreb, i a 15 del líder, el Rijeka. El primer partit el jugarem el 19 de febrer. Ara aquí la lliga està aturada per motius climatològics. Tenim per davant sis setmanes d´entrenaments abans de tornar a competir. Farem dues setmanes a Split, dues més a Istanbul, a Turquia, en una mena de trainning camp, i abans de retornar a la lliga tornarem a treballar aquí a casa. Tenim per davant la tercera i la quarta volta de la lliga. Aquí només competeixen deu equips a Primera i per això els campionats es fan de quatre voltes, amb una aturada a l´hivern.