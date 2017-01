El Sevilla s'agafa al seu bon joc per remuntar el 3-0 al Madrid a la Copa

n El 3-0 del Reial Madrid al Sevilla en l'anada dels vuitens de la Copa el Rei va deixar la classificació dels de Zidane virtualment sentenciada per a la tornada del Sánchez Pizjuán, on diumenge tornaran a veure's els dos equips en un partit de Lliga que té l'atractiu de mesurar el líder contra el segon classificat. Tot i que l'equip de Jorge Sampaoli ho té molt complicat per remuntar l'eliminatòria, els andalusos s'agafen a la seva bona línia de joc per intentar la proesa (21.15, Gol).

A les baixes per lesió de Pepe i Bale, s'hi sumen la de dos jugadors que tenien totes les paperetes per ser titulars, James Rodríguez i Isco Alarcón. Zidane recuperarà Sergio Ramos però ha decidit donar descans a Cristiano Ronaldo i Modric. De l'alineació l'únic que sembla clar és que Kiko Casilla es mantindrà sota els pals, com a porter de la Copa.