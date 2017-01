El trident evita el que hauria estat un problema

Un golàs de falta de Leo Messi a falta de dotze minuts per al final va classificar el Barcelona per als quarts de final de la Copa del Rei davant l'Athletic Club, que aquest dimecres va ser molt inferior als blaugrana i no va poder fer valer, al Camp Nou, el 2-1 aconseguit a Bilbao una setmana abans.

Messi va tornar a ser determinant amb la seva enèsima genialitat, aquest cop una falta des de la frontal, ideal per al perfil d'un dretà, però executada magistralment per un esquerrà. El de Rosario va enviar la pilota a la base del pal esquerre de Gorka Iraizoz, a qui va convertir, amb un colpeig enverinat, en estàtua de sal, per fer pujar el 3-1 al marcador.

Trenta-cinc minuts va trigar el Barça a donar la volta a l'eliminatòria, en una volea creuada de Luis Suárez a centre de Neymar que va convertir en inútil l'estirada d'Iraizoz. Va ser, de fet, l'única rematada entre els tres pals dels locals en tota la primera meitat. Tot i que el 1-0 podia haver arribat deu minuts abans, si Gil Manzano no hagués xiulat un fora de joc inexistent de Neymar just quan el brasiler regalava una altra assistència a Suárez que acabaria en gol. L'error del col·legiat hauria posat encara més llenya al foc a la polèmica arbitral durant els pròxims dies si finalment el Barcelona no s'hagués classificat.

No hi va haver res més destacat del costat blaugrana durant el primer acte. Si un cas, dues faltes que Messi va llançar desviades -dos assajos abans de la seva obra d'art- des de la frontal. Tot i això menys va proposar l'Athletic, que no va inquietar ni una sola vegada la porteria defensada per Cillessen en els primer quaranta-cinc minuts.

El conjunt bilbaí va sortir a buscar el Barça a dalt, però aquest cop sense el desplegament físic que va exhibir a San Mamés. Valverde va sorprendre reservant d'inici Aduriz i apostant-ho tot a la velocitat de Williams en la transició. Però els bascos no van trobar espais per dur a terme el seu pla. I a sobre, el tècnic visitant havia de recompondre l'eix de la defensa a la mitja hora, donant entrada a Elustondo pel lesionat Etxeita.

El Barça s'havia limitat a marcar el ritme del partit i a controlar el rival, i amb això en va tenir prou per anar-se'n al descans amb un mínim avantatge al marcador gràcies a la diana de Luis Suárez.

Semblava que encara tenia més encarrilada l'eliminatòria quan, als tres minuts de la represa, Neymar feia el 2-0 en transformar un clar penal que Bóveda havia comès en travar-lo dins l'àrea.



Saborit hi posa emoció

Però l'equip de Valverde, que havia donat entrada a Aduriz per Sabin Merino a l'inici de la segona part, escurçava distàncies en la jugada següent. Un cop de cap inapel·lable d'Enric Saborit a centrada d'Elustondo es convertia en la primera rematada a porta visitant i conduïa el partit momentàniament a la pròrroga.

El Barça va acusar el cop durant uns minuts, fins que Messi va tocar a sometent. L'astre argentí es va carregar l'equip a l'esquena i una jugada seva en la que va deixar clavat Laporte abans d'esgotar la línia de fons, la va treure Iraizoz amb la puntera. El porter basc també va estar encertat en sengles tirs d'Alba i Neymar. Quan quedava mitja hora de partit, Iniesta va decidir unir-se a la festa i el Barça va seguir produint tot el futbol que no havia generat en la primera meitat.

Suárez va rondar el tercer, però va creuar massa el seu xut. Fins que va aparèixer Messi per executar l'Athletic amb el seu enèsim cop de geni i desfermar el deliri del Camp Nou. Era el tercer gol de falta en els tres partits que ha jugat el 2017.

Neymar va poder sentenciar en una brillant jugada personal, poc després, però va acabar estavellant la seva rematada al pal. L'Athletic ja no va tenir poder de reacció, i va ser el Barcelona el que va tenir de nou el gol molt a prop: un remat desviat de Denis Suárez en el temps afegit.