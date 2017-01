El Madrid confirma el seu pas a quarts de final empatant a Sevilla

n El Madrid va aconseguir a Sevilla el pas als quarts de final de la Copa després de rendibilitzar el 3-0 aconseguit en l'anada, i amb l'empat a tres en l'últim minut sumar quaranta partits seguits sense perdre, rècord amb el qual supera el Barcelona de Luis Enrique. Els sevillistes, per la seva banda, van treure orgull, però no van poder ni tan sols guanyar un partit en què van posar molta intensitat i ocasions per marcar més gols.

El 3-0 del partit d'anada al Bernabéu havia tret molta tensió al partit, però el ràpid 1-0 d'ahir amb un gol del brasiler del Madrid Danilo en pròpia porta en el minut 9 va permetre que els andalusos somiessin amb la remuntada. Almenys fins al gol de Marco Asensio a l'inici de la segona meitat. Jovetic, en el seu primer remat com sevillista, va aconseguir molt poc després el 2-1 per, almenys, intentar que el Sevilla guanyés el partit.

Sampaoli va fer entrar El francès Samir Nasri i a Vitolo per formar un equip netament ofensiu amb el qual va córrer molts riscos en la defensa. I ho va acabar pagant, encara que va ser Iborra el que va anotar primer el tercer gol per als sevillistes.

Sergio Ramos, de penal de l'argentí Kranevitter a Casemiro, va posar el 3-2 en el tram final de la trobada i el francès Karim Benzema, en el perllongament, l'empat a tres definitiu, el que va fer que el Madrid de Zinedine Zidane seguís invicte un partit més.

Avui, sorteig de quarts de final

Eibar, Celta de Vigo, Barça, Atlètic de Madrid, Alcorcón, Alabès, Reial Societat i Madrid entraran avui en el sorteig dels quarts de final de la Copa, que es farà aquest migdia a la seu de la federació, a Las Rozas.