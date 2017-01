Peralada i Olot es queden sols

L'empat del Vilafranca (1-1) contra el Júpiter i la derrota de l'Ascó a Olot (1-0), combinades amb els triomfs del Peralada (2-0 al Santfeliuenc) i dels garrotxins, van fer que la primera jornada de la segona volta de Tercera fos més favorable que mai per als interessos dels dos equips gironins que manen a la classificació. Els empordanesos segueixen líders amb 47 punts, amb l'Olot un per sota (46). Es comencen a quedar sols, quan encara queda pràcticament mitja lliga per davant. La distància amb el Vilafranca (39), tercer, és de 8 i 7 punts respecte al Peralada i l'Olot, mentre que amb l'Ascó (33), l'equip que marca el tall de la promoció d'ascens, el marge encara és més gran: 14 i 13 punts.

De fet els dos equips gironins s'han mostrat intractables, jugant una lliga a part i alternant-se el lideratge. I aquesta sembla que sera la tendència fins a final de temporada, amb un partit que pot acabar sent clau per a la conquesta del títol, el derbi entre empordanesos i garrotxins, que es jugarà a Peralada per Sant Jordi, en la 35a jornada. En el partit d'anada el resultat va ser d'1-1. El Vilafranca i l'Ascó, tot i que lluny de la pugna pel primer lloc, fa moltes jornades que són entre els quatre primers. Els del Penedès tenen 8 punts de marge sobre el Terrassa, cinquè, mentre que l'Ascó, quart, només en disposa de 2 de coixí. El Palamós, amb 28 punts, és a 5 dels tarragonins i encara es pot permetre somiar a atrapar el play-off si fa una bona segona volta. Més lluny apareixen el Figueres (25) i la Jonquera (24).

Situacions similars es viuen en altres grups de Tercera, on amb mitja lliga han sortit dominadors clars. L'Avilés (49), la Gimnàstica Torrelavega (48), l'Olímpic (49), el Cristo Atlètic (50), l'Atlètic Malagueny (49), el Poblenc i el Formentera (49), el Llorca (50) i el Cacereño (50) són alguns dels principals líders de la categoria i possibles rivals de Peralada o Olot en l'eliminatòria directa d'ascens si al final de la lliga acaben primers.