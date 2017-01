El president del Còrdova, de 25 anys, el més jove de tot el futbol espanyol

n Alejandro González es va presentar ahir com a nou president del Còrdova i, amb només 25 anys, es converteix en el mandatari més jove de tot el futbol espanyol. Va succeir el seu pare, Carlos González, el passat 22 de desembre però no va ser fins ahir que no va protagonitzar la seva primera roda de premsa. Moment que va aprofitar per assegurar que vol «guanyar-se la confiança» de l'afició. Va admetre que el canvi a la presidència «no era necessari, però va venir bé el relleu per acabar amb els obstacles de l'etapa anterior» perquè tot i que el seu pare ho estava «fent bé, el pas dels anys genera desgast».