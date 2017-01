El Ral·li Costa Brava Històric es disputarà del 20 al 23 d'abril amb seu a Palamós

n Pren forma la XIV edició del Ral·li Costa Brava Històric, prova de regularitat que aquesta temporada serà la segona de les sis puntuables per al Trofeu FIA de Ral.lis Històrics de l'especialitat. Aquesta gran cita continental tindrà com a nucli central Palamós i es disputarà entre els dies 20 i 23 d'abril

Amb tota la base centrada en aquest municipi de la Costa Brava, les verificacions tindran lloc opcionalment entre les 18h i les 20h30 del dijous 20 d'abril o entre les 10h i les 12h30 del divendres 21 d'abril. Les verificacions administratives es passaran a l'Hotel Trias, base del ral·li, mentre que les tècniques estaran situades en el Port Marina.

La sortida de la primera etapa, divendres 21 d'abril, tindrà lloc en el Passeig Marítim a partir de les 15h30, finalitzant en aquesta mateixa ubicació a partir de les 3h15 del dissabte 22. Aquest mateix dia, a les 11h30 arrencarà la segona etapa amb final cinc minuts abans de la mitjanit.

Els millors equips arribats de tota Europa s'instal·laran per uns dies als hotels de Palamós, des d'on sortiran les dues etapes del ral·li, amb prop de 1.000 quilòmetres de recorregut repartits en 6 seccions per carreteres de Girona i Barcelona i amb subseus a Banyoles i Puigcerdà. El repartiment de premis es farà a les 11h del diumenge 23 d'abril, per la qual cosa el final de festa coincidirà amb la jornada de Sant Jordi.

RallyClassics i l'Ajuntament de Palamós han acordat que el municipi sigui la seu central del Ral·li Costa Brava Històric de les tres properes edicions.