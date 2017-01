Àlex Crivillé tracta de «burros» els esportistes que no eludeixen impostos

L'excampió del món de 500cc Álex Crivillé creu que l'esportista d'elit que no evadeix impostos és «burro» i ha assegurat que a Espanya «tots» ho fan fixant la seva residència a l'estranger.

«(La fiscalitat) aquí és massa alta. Per això veus que tots els esportistes d'elit se'n van fora. Te'n vas a viure a Andorra, Suïssa, Mònaco... És una etapa de la teva vida molt curta en la qual has de mirar per tu», ha dit en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, que s'emetrà el cap de setmana. A l'exmotociclista li agradaria que es canviés la normativa fiscal, «perquè l'Estat no se't quedés un 50%», a la vegada que ha insistit que eludir aquesta pressió fiscal és habitual.