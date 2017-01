El Barça castiga Pere Gratacós per opinar sobre Leo Messi

Pere Gratacós va ser destituït ahir a la tarda com a responsable de Relacions Institucionals Esportives del FC Barcelona després d'haver manifestat al migdia que, encara que Leo Messi «és el millor», sense els seus companys, «no seria tan bon jugador». Segons va informar el FC Barcelona en un comunicat, Gratacós va ser destituït «per haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l'entitat». El ja exresponsable de Relacions Institucionals Esportives del club blaugrana va fer aquestes declaracions ahir a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, on va acudir per representar el FC Bacelona en el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei.

«Leo és una persona de les més importants de l'equip, però també cal fixar-se en la resta, perquè Leo sense Neymar, Luis Suárez, Iniesta o Piqué i els altres jugadors no seria tan bon jugador, encara que és el millor», va dir. La decisió de destituir Pere Gratacós la va prendre personalment Albert Soler, director d'Esports Professionals, que assumirà directament aquestes funcions a partir d'ara, va informar el FC Barcelona. Gratacós, de la seva banda, continuarà vinculat al Barça desenvolupant la resta de tasques que exercia en el projecte de Masia 360, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Gratacós, nascut a Besalú, va jugar al planter del Barça i també va defensar les samarretes del Valladolid, l'Osasuna (a Primera Divisió) i del Figueres. Com a entrenador ha dirigit el Roses, el Girona, el Figueres, el Barça B i la selecció catalana. Amb l'arribada a la presidència de Sandro Rosell, Gratacós va tornar al club blaugrana, on ha treballat en diverses parcel·les els últims anys.

Luis Enrique no hi entra

Paral·lelament, després de la frase de Gratacós i abans de la seva destitució, Luis Enrique Martínez també va opinar sobre la renovació de Leo Messi. L'asturià va dir primer que no volia entrar en el joc de les delcaracions. «He escoltat totes les declaracions (de Pere Gratacós) i ha dit que Leo Messi és el millor. Amb això em quedo. El club s'ha pronunciat clarament sobre la renovació de Messi i res més, no entraré en aquest joc de treure punta a tot el que es digui sobre ell», va manifestar un Luis Enrique, que sí que va dir que cal tenir «molta tranquil·litat» amb les negociacions per a la renovació de l'argentí.