El Bordils comença la segona volta amb una derrota

L'Handbol Bordils ha iniciat la segona volta de la lliga caient 18-25 a casa davant el Covadonga en un matx en què els dos conjunts han disputat un duel igualat. Tot i així, els visitants han portat el pes del partit i han disposat de petites avantatges en el marcador si bé el Bordils ha sabut reduir-les per marxar al descans 10-11.

A la represa, els gironins han vist com el Covadonga ampliava progressivament la diferència en el marcador. Els homes de Pau Campos no han abaixat els braços però han vist com la diferència final ascendia fins els set gols i els gironins tancaven el primer duel de l'any amb derrota.