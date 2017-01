El CPA Olot, campió territorial a Fontajau

Més de 4.000 persones han vibrat aquesta tarda amb el Campionat Territorial de Patinatge Artístic de grups de Xou que s'ha celebrat a Fontajau. Un dels plats forts de la jornada ha estat el duel de grups grans entre el CPA Olot i el CPA Girona, primer i segon del món, que s'ha decantat per l'equip garrotxí amb el "Sóc Innocent". En tercer lloc ha acabat el CPA Figueres.

En categoria juvenil, el CP Bescanó ha guanyat amb "Tic Tac" en una ajustada prova on ha superat el CP Celrà i el CPA Olot. Pel que fa la categoria quartet, el triomf ha estat pel CP Guixolenc per davant del CP Hostalric i del CP Bescanó. Per últim, en grups petits, el debutant Maçanet s'ha endut el triomf imposant-se al CPA Figueres i al FD Cassanenc.