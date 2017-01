L'alegria del Las Palmas posa a prova la solidesa de la reacció del Barça

Barcelona rep aquesta tarda el Las Palmas després de recuperar part de l'autoestima perduda a la Lliga gràcies a lliminar l'Athletic de la Copa del Rei i classificar-se per als quarts de final. A 5 punts del líder, el Madrid, que a més té un partit menys, els blaugrana no poden permetre's cap ensopegada més, especialment al Camp Nou, on aquesta temporada ja han deixat escapar 9 punts. No obstant això, el Las Palmas no serà un rival fàcil per al Barça, que la temporada passada, en el retorn dels canaris a Primera, va patir al Camp Nou per aconseguir la victòria (2-1). En aquell partit, que es va resoldre amb un doblet de Luis Suárez, Messi es va lesionar de gravetat al genoll. L'argentí intentarà treure's l'espina ara golejant el Las Palmas, l'únic equip de Primera al qual mai ha marcat.

L'astre argentí ha anotat tres golassos de falta en els últims tres partits, però contra l'Athletic, Neymar i Suárez no el van deixar sol. I és que els tres integrants de la MSN no marcaven en un mateix partit des del mes de setembre passat.Tot i així, el conjunt de Luis Enrique segueix sense desplegar un joc convincent aquesta temporada. L'equip, malgrat no patir en defensa, encaixa amb facilitat, i el centre del camp segueix sense imposar-se amb autoritat, com en anteriors campanyes. A la solidesa de Busquets i la màgia d'Iniesta li falta un complement a la medul·lar. Luis Enrique ha provat amb Rakitic, Denis Suárez, André Gomes, Turan i Rafinha a l'interior dret, però cap d'ells ha aconseguit convertir-se en titular indiscutible.Contra l'Athletic, va ser Rafinha el que va sortir d'inici i, després, va entrar Rakitic. Demà podria ser el torn d'André Gomes. Mascherano per Umtiti, com a parella de Piqué a l'eix de la saga, i Digne per Alba, al lateral esquerre, poden ser els altres canvis a l'onze, a més de la tornada de Ter Stegen, que a la Copa va cedir la porteria a Cillessen.

De la seva banda, el Las Palmas es presenta al Camp Nou després de signar un gran partit dimarts al Vicente Calderón, on va vèncer per 2-3 l'Atlètic, un triomf de prestigi però insuficient per seguir a la Copa. L'entrenador, Quique Setién, va alinear en aquell partit la majoria dels seus futbolistes suplents, i la seva intenció era tornar avui al seu equip-tipus de LaLiga Santander, encara que algunes baixes, en particular a la línia defensiva, l'obligaran a canviar de plans. El central mallorquí Pedro Bigas es va lesionar durant un entrenament a Madrid, de manera que la parella de centrals podria quedar formada pel capità David García i l'uruguaià Mauricio Lemos, jugador per qui el quadre blaugrana va fer l'estiu passat una oferta, rebutjada pel Las Palmas.A més, el lateral esquerre titular Dani Castellano s'ha entrenat en solitari per una molèsties de ciàtica. Tampoc hi serà Hernán Santana amb un problema muscular al bessó ni Araujo i Tyronne, pendents de deixar el club.