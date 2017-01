L´Spar Citylift Girona juga avui a la pista del Ferrol contra un equip «molt complicat de defensar»

Amb la següent eliminatòria de l´Eurocup, la setmana vinent l´equp juga a Alemanya contra el Wasserburg, i la Copa a l´horitzó, l´Spar Citylift Girona no pot oblidar-se de les seves obligacions a la Lliga, en la qual aquesta tarda, a les cinc, juga a ­Ferrol contra un dels equips revelació del campionat. «Molta gent no hi comptava i han entrat a la Copa, són un equip molt dinàmic i complicat de defensar que està jugant molt bé», explica Èric Surís sobre un rival que avui comptarà amb l´estrena de l´escorta Laquinta Jefferson, que després d´haver estat tallada a Gernika s´ha incorporat al conjunt que entrena Lino López. Sense cap gran referència interior, les dues pivots titulars són Bea Sánchez i la jove María Pérez Araujo, segurament una de les grans revelacions de la Lliga, el Ferrol, en paraules de Surís, ha aconseguit «fer virtut d´aquesta mancança» i juguen molt bé amb Bea Sánchez al pal alt i la resta totes obertes i amenaçant des de la línia de tres punts. La base Ana Suárez està fent una gran campanya i és una altra de les claus del bon inici de temporada d´un equip del que és la màxima anotadora, amb 15 punts per partit, per davant de la nord-americana Barbee (12).