L´Uni segueix sumant a la pista del Ferrol

L'Spar Citylift Girona ha obtingut un nou triomf en la seva visita a la pista de l'Uni Ferrol, un conjunt que no ha posat les coses gens fàcils a les gironines a la primera meitat. El primer quart finalitzava amb nou punts de renta per les locals (24-15) que veien com es mostraven més efectives de cara a cistella.

Un parcial de 7-22 favorable al conjunt dirigit per Èric Surís ha servit a l'Uni per capgirar el marcador i situar-se per davant. Al descans, les gironines dominaven 31-37 al marcador i portaven el pes del matx, amb Peters com a jugadora més encertada amb 10 punts.

La segona meitat ha servit a les gironines per seguir amb el seu domini, si bé el Ferrol no ha abaixat els braços i ha estat dins el partit fins al darrer període, en què l'Uni Girona ha augmentat l'avantatge per sobre dels deu punt. L'aportació ofensiva de Peters ha estat ben acompanyada d'Ibekwe i Buch, la més destacada del conjunt gironí.

D'aquesta manera, l'Spar Citylift Girona suma la segona victòria en dos partits de la segona volta. Una bona manera d'afrontar el partit de dimecres a la pista del Wasserburg alemany, corresponent al l'Eurocup Women.